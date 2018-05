Odgovornost za napad z nožem v Parizu je prevzela Islamska država

Policija je napadalca ustrelila

12. maj 2018 ob 22:10

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V središču Pariza, v okrožju okoli opere, je napadalec zabodel pet ljudi, enega je ubil. Ranjeni so še štirje ljudje. Policija je napadalca ubila in tudi že identificirala.

Napadalec, ki je po navedbah prič vzklikal "Alah je velik", je z nožem malo pred 21. uro zvečer napadel več ljudi na ulici Monsigny v drugem okrožju francoskega glavnega mesta. BBC poroča, da je poskušal vstopiti v več lokalov in restavracij, a mu to ni uspelo. Že devet minut pozneje ga je ubila policija, ki ga je sprva neuspešno poskusila onesposobiti s paralizatorjem. Natakar v eni od restavracij je dejal, da je videl napadalca z nožem v roki in da je "bil videti nor".

Napadalec je bil 21-letni moški, rojen v Čečeniji, so pravosodni viri sporočili francoskim medijem. Viri so še dejali, da so oblasti že zaslišale njegove starše.

Med ranjenimi sta bila dva sprva v kritičnem stanju, sedaj pa so vsi štirje že zunaj smrtne nevarnosti, je v jutranjih urah dejal notranji minister Gerard Collomb. Smrtna žrtev je 29-letnik, več podrobnosti pa minister ni podal.

Odgovornost prevzel IS

Odgovornost za napad, ki ga oblasti obravnavajo kot terorističnega, je prevzela t. i. Islamska država, proti kateri je Francija izvajala zračne napade v Iraku in Siriji. "Izvajalec napada z nožem v Parizu je vojak Islamske države, operacija pa je bila izvedena kot maščevanje državam koalicije," je IS sporočil po svojem mediju Amak.

Preiskavo dogodka so prevzele protiteroristične enote policije in tožilstva.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je po Twitterju sporočil, da je "Francija spet plačala s krvjo, a ne bo niti najmanj popustila sovražnikom svobode". V Franciji je bilo v zadnjih treh letih v džihadističnih napadih ubitih več kot 230 ljudi. Najhujši napad je bil 13. novembra 2015, ko je bilo na več mestih skupaj ubitih 130 ljudi.

A. P. J., B. V.