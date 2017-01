Odločanje o sporni protikorupcijski zakonodaji bo prepuščeno volivcem Romunije

Referendumsko vprašanje še ni oblikovano

24. januar 2017 ob 15:21

Bukarešta - MMC RTV SLO/STA

Romunski predsednik Klaus Iohannis je naredil prvi korak k razpisu referenduma, na katerem bi državljani odločali o spornem rahljanju protikorupcijske zakonodaje, ki jo načrtuje nova vlada.

Iohannis je parlamentu predložil predlog za sklic referenduma, poslanci pa imajo zdaj 20 dni časa, da o tem predložijo svoje stališče, ki pa ga predsedniku države ni treba upoštevati.

Vprašanje, ki naj bi ga državljanom zastavili na referendumu, za zdaj ni znano. Iohannis je parlamentu pisno sporočil, da načrtuje referendum, na katerem bodo Romuni "izrazili svojo suvereno voljo o naslednjih problemih nacionalnega interesa: nadaljevanju boja proti korupciji in zagotovitvi integritete javnih položajev".

Romunska socialno-liberalna vlada, ki je posle prevzela na začetku meseca, želi z na hitro sprejetimi uredbami otežiti pregon zlorabe položaja. S tem se Iohannis in številni Romuni ne strinjajo, kar so izrazili na nedeljskih množičnih protestih. Teh se je udeležil tudi predsednik države, zaradi česar so ga v vladnih strankah ostro kritizirali.

