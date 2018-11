Odnosi med Prištino in kosovskimi Srbi so se zaostrili

Odstop župani utemeljili z diskriminatorno politiko vlade

27. november 2018 ob 20:53

Priština - MMC RTV SLO, STA

Župani štirih večinsko srbskih občin na Kosovu – severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok in Zvečan – so odstopili s svojih položajev. Protestu so se pridružila tudi sodišča in lokalne skupščine.

Po odločitvi kosovskih oblasti o velikem zvišanju carin na blago iz Srbije ter Bosne in Hercegovine BiH se je odnos med Prištino in severnim delom Kosova dodatno zaostril. Sodišča na severu Kosova, kjer živi večinsko srbsko prebivalstvo, so prenehala z delom. Prav tako so se lokalne skupščine v vseh štirih občinah na severu Kosova odločile za prekinitev komunikacij z uradno Prištino.

Ukrep bo veljal do umika odločitve o uvedbi 100-odstotnih carin na uvoz srbskega blaga, so odločile skupščine občin v skupni izjavi, Župan večinsko srbske severne Mitrovice Goran Rakić je na izredni seji lokalne skupščine potrdil, da je odstopil zaradi zvišanja carin in petkove operacije kosovskih policijskih sil, v kateri so aretirali tri kosovske Srbe, osumljene vpletenosti v umor zmernega politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića, in še enega kosovskega Srba zaradi oviranja policijske operacije. Ivanovića so iz mimo vozečega avtomobila 16. januarja letos z več streli ubili neznanci pred sedežem njegove stranke v Mitrovici.

Župani vseh štirih občin so po poročanju srbskih medijev svoj odstop utemeljili z diskriminatarno politiko kosovske vlade. V Mitrovici so nato kosovski Srbi danes pripravili miren protest, na katerem so sporočili, da ne bodo dovolili, da bi jih Priština s svojimi diskriminatornimi ukrepi prisilila v odhod. Sporočili so tudi, da bodo samo enotni obstali in ostali na Kosovu. Od Prištine zahtevajo, da odpravi carine na srbsko blago in da izpustijo v petek prijete Srbe, poroča Tanjug.

Kosovska vlada je v sredo sprejela odločitev o povišanju carin na blago iz Srbije in BiH na 100 odstotkov. Zaradi te odločitve je dejansko prišlo do prekinitve uvoza iz obeh držav. Po navedbah direktorja kosovske carine Adriatika Stavilecija sta v sredo srbsko-kosovsko mejo prečkala zgolj dva tovornjaka. Pred tem jih je bilo običajno med 70 do 100.

T. J.