Odpuščeni Trumpov svetovalec pripravljen pričati v zameno za imuniteto

Michael Flynn imel stike z Rusi

31. marec 2017 ob 07:57

Washington - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

General Michael Flynn, nekdanji Trumpov svetovalec za nacionalno varnost, ki je zaradi svojih stikov z Rusi postal žrtveno jagnje administracije, je privolil tako v zaslišanje pred kongresnima odboroma za obveščevalno dejavnost kot pred zvezno policijo (FBI). A v zameno hoče imuniteto.

Flynn je moral zaradi stikov z Rusijo, poslovnih in v vlogi predsednikovega svetovalca za nacionalno varnost, minuli mesec po komaj nekaj tednih službe v Beli hiši odstopiti.

Upokojeni vojaški general je sprva zanikal, da bi se z ruskim veleposlanikom v ZDA Sergejem Kisljakom pogovarjal o ameriških sankcijah proti Rusiji, nato pa bil prisiljen odstopiti, ko so na dan prišle podrobnosti njegovega telefonskega pogovora s Kisljakom. Trumpova administracija je kot formalni razlog za Flynnov odstop navedla, da o svojih pogovorih ni obvestil nadrejenih v Beli hiši, sicer pa da ni počel ničesar nezakonitega.

A pomenljiva podrobnost, ki so jo sinoči razkrili Flynnovi odvetniki, je, da je pripravljen pričati samo pod pogojem, da mu podelijo imuniteto. "General Flynn ima prav gotovo zaupati zgodbo, ki bi jo zelo rad povedal, če bodo okoliščine dovoljevale," je sporočil Flynnov odvetnik Robert Kelner, ki je ob tem medije obtožil "neosnovanih obtožb, nezaslišanih poročanj o izdaji in zlobnih natolcevanj".

Nevihtni oblak na obzorju

Flynnovi pravni zastopniki v pisni izjavi poudarjajo, da nekdanji general zahteva imuniteto, ker bi v do skrajnosti spolitiziranem ozračju ruske afere s pričanjem tvegal nepravičen kazenski pregon. "Nobena razumna oseba, ki je deležna nasvetov pravnih zastopnikov, ne bi privolila v zaslišanje v tako močno spolitiziranem okolju s pridihom lova na čarovnice, brez zagotovil proti krivičnemu sodnemu pregonu," so zapisali.

A, kot poroča RTV-jev dopisnik Edvard Žitnik, zdrava pamet govori, da general, če je čist, kot od vsega začetka trdi, nima razloga, da se zateka k imuniteti. Kongresnikom in zvezni policiji naj preprosto pove samo resnico o stikih z Rusi in olajšan odide domov.

Ameriške televizijske mreže so po novici, da je pripravljen pričati, nemudoma izbrskale Flynnovo izjavo iz predsedniške kampanje, v kateri po vojaško jasno in neposredno pribije: "Če je komu podeljena imuniteta, je zelo verjetno kriv." Flynn je pri tem govoril o ljudeh v volilnem taboru Hillary Clinton.



Flynnova privolitev v zaslišanje je seveda za Belo hišo nov nevihtni oblak na obzorju. Spregovoril naj bi eden Trumpovih najtesnejših sodelavcev, ki je dokazano sodeloval z Rusi in ki je bil, ko je prišla informacija o tem na dan, brez usmiljenja žrtvovan. Flynnovo pričanje bi lahko prispevalo nov kamenček v mozaik ruske afere, katere se Trumpova administracija ne more in ne more osvoboditi.

"Propaganda na steroidih"

Ameriški senatorji v komisiji za obveščevalne zadeve so medtem posvarili pred rusko grožnjo zahodnim demokratičnim institucijam - demokratski senator Mark Warren je Rusijo denimo obtožil "propagande na steroidih" in poskusa "ugrabitve ameriškega demokratičnega procesa".

Na zaslišanju glede vpletanja Moskve v ameriške volitve je komisija opozorila, da bi lahko Rusi s širjenjem lažnih informacij vplivali tudi na brexit ter na prihajajoče volitve v Nemčiji in Franciji. Predsednik Donald Trump in njegova administracija to že od vsega začetka kategorično zanikata.

Ameriške obtožbe je sicer ruski predsednik Vladimir Putin v četrtek vnovič zavrnil, češ da so "absurdne" in "neodgovorne".

K. S.