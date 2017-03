Odstavljena južnokorejska predsednica po dveh dneh zapustila predsedniško palačo

Parkovi grozi kazenski pregon

12. marec 2017 ob 17:10

Seul - MMC RTV SLO/STA

Odstavljena južnokorejska predsednica Park Geun Hye je dva dni po tem, ko jo je ustavno sodišče odstavilo zaradi njene vloge v korupcijskem škandalu, le zapustila predsedniško palačo.

Iz palače je zdaj že nekdanja predsednica, ki odstavitve še ni komentirala, odšla v svojo zasebno hišo v južnem delu Seula. Po poročanju južnokorejske tiskovne agencije Yonhap se je pred njeno hišo zbralo več sto njenih podpornikov. Televizija je v živo prenašala, kako je črno vozilo v spremstvu več deset policistov na motorjih zapustilo predsedniško palačo.

Postopek proti 65-letni Parkovi, prvi ženski na čelu države, se je na ustavnem sodišču začel v začetku januarja.

Parkova naj bi svoji tesni prijateljici Choi Soon-sil pomagala pri izsiljevanju podjetij za denar in ji dovolila, da se brez uradnih pooblastil vmešava v državne zadeve. Parkova se je Južnokorejcem za to večkrat v solzah opravičila v televizijskih nagovorih, v katerih se je opisala kot osamljena in izolirana državnica, katere napaka je bila le to, da je preveč zaupala prijateljici. Je pa vztrajno zanikala, da bi zagrešila kaznivo dejanje.

V zraku kazenski pregon

Osemčlanski odbor ustavnega sodišča v Seulu je v petek odločitev o odvzemu mandata Parkovi sprejel soglasno. Sodniki so v utemeljitvi poudarili, da se je Choi Soon-sil, ki ni imela nobene javne funkcije, vmešavala v državne zadeve.

Sodišče je Parkovi odvzelo vsa pooblastila in privilegije, ima pa še vedno pravico do osebnega varovanja. Ker je Parkova z izgubo položaja izgubila tudi imuniteto, ji grozi kazenski pregon, ki bi se lahko končal tudi z zaporno kaznijo. Obtožena je namreč sprejemanja podkupnine v zameno za politične usluge različnim podjetjem.

Na množičnih protestih so se v Seulu tako v podporo bivši predsednici kot tudi z zahtevami po njenem odstopu zbrali tudi v soboto.

Po njeni odstavitvi je dolžnosti predsednika države začasno prevzel premier Hwang Kyo Ahn.

Parkova je kot prva predsednica Južne Koreje petletni mandat nastopila 25. februarja 2013. Je najstarejša hčerka vojaškega diktatorja Park Chung Heeja, ki je državo vodil 18 let do leta 1979, ko je bil ubit v atentatu. Njeno mamo so ubili pet let pred tem. Po umoru očeta se je umaknila iz javnosti, s politiko pa se je začela ukvarjati leta 1998, ko je postala poslanka. Vladajočo konservativno stranko Saenuri je nato vodila med marcem 2004 in junijem 2006.

G. V.