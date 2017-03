Odstavljena južnokorejska predsednica začenja zaslišanje

Parkova je obtožena zlorabe položaja in sprejemanja podkupnine

21. marec 2017 ob 12:58

Seul - MMC RTV SLO/STA

Južnokorejsko tožilstvo je začelo zaslišanje odstavljene predsednice Park Gen Hje zaradi korupcijskega škandala, obtoženka se opravičuje ljudstvu in zagotavlja iskreno odgovarjanje na vprašanja.

Zaslišanje pred tožilstvom je v Južni Koreji ključen korak pred razsodbo sodišča. Zaslišanje bo predvidoma trajalo od najmanj nekaj ur do nekaj dni, preiskovalci pa ga po potrebi lahko tudi ponovijo.

Na tožilstvu sta Parkovo sprejela dva tožilca, spremlja jo njen odvetnik, s katerim se lahko posvetuje med odmori, med katerimi jo sicer tudi pregledujejo zdravniki, saj naj bi bila v slabem zdravstvenem stanju, poroča BBC.

Nekdanji predsednici grozi kazenski pregon, ki bi se lahko končal tudi z zaporno kaznijo. Obtožena je zlorabe položaja in sprejemanja podkupnine v zameno za politične usluge različnim podjetjem.

Nekdanja predsednica se je več mesecev sklicevala na svojo imuniteto in ni želela odgovarjati pred tožilstvom. Ko je južnokorejsko ustavno sodišče odločilo, da mora predsednica države zapustiti položaj, je izgubila vsa pooblastila in privilegije ter s tem tudi imuniteto.

TV-prenos poti do tožilstva

Bivša predsednica se je od svoje zasebne hiše v južnem delu Seula do tožilstva peljala v konvoju, ki ga je ob poti pozdravila množica njenih podpornikov, pot je v živo prenašala južnokorejska televizija.

Južnokorejski parlament je decembra lani izglasoval odstavitev Parkove zaradi korupcijskega škandala. 10. marca je južnokorejsko ustavno sodišče odločilo, da mora 65-letna Parkova zapustiti položaj. Po njeni odstavitvi je dolžnosti predsednika države začasno prevzel premier Hvang Kjo An, novega predsednika bodo v Južni Koreji volili 9. maja.

Parkova krivdo zanika

Parkova naj bi svoji tesni prijateljici Čoj Sun Sil pomagala pri izsiljevanju podjetij za denar in ji dovolila, da se brez uradnih pooblastil vmešava v državne zadeve. Parkova se je Južnim Korejcem za dejanje večkrat čustveno opravičila v televizijskih nagovorih, v katerih se je opisala kot osamljena in izolirana državnica, katere napaka je bila le, da je preveč zaupala prijateljici. Ob tem je vztrajno zanikala, da bi zagrešila kaznivo dejanje.

Koruptivna zgodovina južnokorejskega predsedstva

Parkova sicer ni prvi predsednik Južne Koreje, ki mu očitajo korupcijo. Trije njeni predhodniki so bili osebno ali prek družinskih vezi vpleteni v korupcijo, predsednik med letoma 2003 in 2008 Ro Mu Hjun pa je zaradi obtožb celo storil samomor.

Parkova je kot prva predsednica Južne Koreje petletni mandat nastopila 25. februarja 2013. Je najstarejša hčerka vojaškega diktatorja Park Čung Hija, ki je državo vodil 18 let do leta 1979, ko je bil ubit v atentatu. Njeno mamo so ubili pet let pred tem. Po umoru očeta se je umaknila iz javnosti, s politiko pa se je začela ukvarjati leta 1998, ko je postala poslanka. Vladajočo konservativno stranko Saenuri je nato vodila med marcem 2004 in junijem 2006.

J. R.