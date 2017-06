Odstopil hrvaški podpredsednik vlade in zunanji minister

Mediji so o odstopu ugibali že nekaj dni

12. junij 2017 ob 16:29,

zadnji poseg: 12. junij 2017 ob 17:13

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Davor Ivo Stier je odstopil s svojih položajev podpredsednika hrvaške vlade in zunanjega ministra. Na funkciji bo sicer ostal, dokler premier Andrej Plenković ne bo izbral novega zunanjega ministra.

"V tem trenutku je pomembneje biti v domovini in podpreti demokrščansko opcijo. Mislim, da to najlaže počnem kot poslanec v saboru," je Stier dejal v pojasnilu odstopa na novinarski konferenci na zunanjem ministrstvu. V kratkem nagovoru je še izjavil, da želi z delovanjem v saboru vrniti zaupanje državljanov v politične ustanove. "Odstopil sem, da bi se lahko bolj posvetil delu v stranki, kar zahteva veliko več časa na terenu", je povedal.

Stier je tako potrdil ugibanja hrvaških medijev, da je prejšnji teden premierju Plenkoviću že ponudil svoj odstop, a predsednik vlade tega ni želel sprejeti, ker je bil Stier na službeni poti v New Yorku.

Stier je veljal za enega najtesnejših Plenkovićevih sodelavcev. Skupaj sta lani zapustila položaja poslancev v Evropskem parlamentu, ko je HDZ s Plenkovićem kot premierskim kandidatom zmagal na predčasnih parlamentarnih volitvah septembra lani.

Obžaloval prekinitev sodelovanja z Mostom

Stier je pred kratkim obžaloval prekinitev sodelovanja HDZ-ja in stranke Most neodvisnih list v hrvaški vladi. Večkrat je tudi izjavil, da so predčasne parlamentarne volitve najboljša rešitev za hrvaško politično krizo. Ni sicer neposredno nasprotoval koaliciji s HNS-jem, a se je že večkrat potrdil kot predstavnik skrano konservativne ideologije, ki je v nasprotju z liberalnimi stališči HNS-ja. Med pogajanji o novi hrvaški vladi Stiera tako ni bilo videti ob premierju Plenkoviću, niti ni pokazal pripravljenost za sodelovanje v desnosredinski-liberalni hrvaški vladi.

Razlika se je morda najbolje pokazala v primeru, ko se je Stier nedavno v Zagrebu udeležil shoda hrvaških konservativnih pobud, ki so tesno povezane s katoliško cerkvijo, Pohod za življenje, v katerem so bili nasprotniki pravice do splava in istospolnih skupnosti. Stierov naslednik na položaju podpredsednika vlade, novi minister za gradbeništvo Predrag Štromar iz HNS-ja, pa se je prejšnjo soboto udeležil zagrebške parade ponosa v podporo enakopravnosti LGBT skupnosti.

Zaradi Plenkovićeve spremembe smeri je HDZ že zapustil nekdanji hrvaški minister za kulturo Zlatko Hasanbegović, ki je napovedal, da bodo kmalu v saboru predstavili novo stranko politične desnice, ki naj bi imela najmanj tri poslance.

B. V.