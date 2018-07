Ogroženi polarni medved ubil očeta, ki je branil hčeri

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Zaradi podnebnih sprememb in tajanja ledu polarni medvedi izgubljajo svoj habitat in s tem hrano. Foto: Reuters Sorodne novice Podnebne spremembe Norveško ministrstvo s posmehom nad opozorila o lačnih medvedih Dodaj v

5. julij 2018 ob 10:38

Nunavut - MMC RTV SLO

Majhno skupnost v kanadskem mestu Arviat je pretresla smrt Aarona Gibbonsa, ki ga je med ribolovom s hčerama napadel in ubil polarni medved; ta veličastna žival, ki postaja vedno bolj ogrožena, tudi zaradi turistov izgublja strah pred človekom.

Otok Sentry Island na zahodnem delu Hudsonovega zaliva je priljubljeno mesto predvsem med ljubitelji ribolova in lova. Tako se je 3. julija na ribolov s svojima osnovnošolskima hčerama odpravil tudi 31-letni Aaron Gibbons, ko jih je presenetil beli polarni medved.

Gibbons, ki ni bil oborožen, je skočil med napadalnega medveda in svoja otroka ter jima zakričal, naj se rešita in zbežita. Dekleti sta stekli na čoln in po radijski centrali poklicali pomoč, a za njunega očeta je bilo prepozno. Njegova smrt je pretresla stanovalce majhnega kraja Arviat, ki je od kraja dogodka na območju Nunavuta oddaljen dobrih deset kilometrov.

Kot poroča britanski BBC, so medveda ubili.

Turisti v divjini

Čeprav je bil primer tragičen za vse vpletene, nekateri opozarjajo na posledice, ki jih ima na vedenje divjih živali prihod turizma v divjino. Zaradi organiziranih turističnih ogledov divjih živali te izgubljajo strah pred človekom, zato bodo napadi vedno pogostejši. Zadnji napad medveda na človeka s smrtnim izidom je bil na območju Nunavuta pred 18 leti.

Belih polarnih medvedov na zahodnem delu Hudsonovega zaliva je okoli 840, naravovarstveniki pa opozarjajo, da je fizično stanje živali vedno slabše - zaradi globalnega segrevanja in izgube habitata postajajo vedno bolj ogroženi. Tanjšanje ledenih plošč pomeni krčenje njihovega lovnega območja, saj, predvsem tjulnje, lovijo, ko so ti na ledenih ploščah. Če ni hrane, se medvedi izstradajo do smrti, do česar prihaja vse pogosteje. Zaradi tajanja ledu in izginjanja hrane morajo plavati vedno dlje, kar je nevarno tudi za njihove mladiče, čeprav so medvedi odlični plavalci. Vedno bolj pa se približujejo tudi človekovemu okolju.

K. Št.