Okoli 10.000 Savdijk se bo preizkusilo kot taksistke

Voziti bodo lahko začele junija

11. januar 2018 ob 10:28

Riad - MMC RTV SLO

Savdijke bodo od junija lahko same vozile avtomobile, kar so izkoristila podjetja za posredovanje pri iskanju prevoza, kot sta ameriški Uber in dubajski Careem, ki so sporočila, da bodo za delo taksistk najela več kot 10.000 žensk.

Septembra lani je savdski kralj Salman z odlokom prvič dovolil ženskam, da bodo lahko dobile vozniško dovoljenje. Sprememba bo v praksi zaživela junija, ko se bodo Savdijke lahko začele same voziti naokoli.

Novost nameravajo izkoristiti pri Uberju in Careemu, ki deluje v 13 bližnjevzhodnih državah. Omenjeni podjetji že organizirata 90-minutne tečaje za tiste Savdijke, ki že imajo vozniško dovoljenje, saj so ga pridobile v tujini. Na njih jih izobražujejo o savdskih cestnih predpisih in pravilih glede odnosa do strank.

Več kot 80 odstotkov strank Uberja in Careema v Savdski Arabiji je žensk, saj pogosto nimajo druge možnosti prevoza. Vsi vozniki pa so trenutno moški - gre večinoma za Savdijce, ki vozijo svoja vozila. Nekatere ženske, ki prihajajo iz skrajno konservativnega okolja, pa se ne odločajo niti za možnost najema taksija, saj jim njihova kultura in okolje ne dovoljujeta, da bi se usedle v avtomobil z neznanim moškim.

Plačane manj od povprečja

Podjetje Careem je dobilo že na tisoče prošenj Savdijk, ki se želijo udeležiti omenjenih tečajev, po katerih uradno postanejo del njihove ekipe. Njihove taksistke pa bodo prevažale le ženske stranke ali celotno družino. Najnižje plačana taksistka bo za osem ur dela dnevno dobila mesečno plačilo med 1.600 in 2.100 ameriškimi dolarji, kar je sicer nižje od povprečne plače v državi, ki znaša 2.640 dolarjev. Po uradnih podatkih je brezposelnost med Savdijkami 12,8-odstotna, piše CNN. Ni pa še jasno, kako bodo pri podjetju upoštevali pravilo, da ženske v državi, razen nekaterih izjem, ne smejo delati med sončnim zahodom in sončnim vzhodom.

Savdska Arabija je edina država na svetu, v kateri ženske do pred kratkim niso smele imeti vozniškega dovoljenja. V primeru kršenja te prepovedi so morale v zapor. Še vedno pa velja sistem skrbništva, po katerem mora moški sorodnik - običajno je to oče, mož ali brat - vsaki ženski dati posebno dovoljenje za študij, potovanje ali druge njene dejavnosti.

A. P. J.