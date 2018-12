Okoljsko konferenco v Katovicah "odprlo" 65.000 protestnikov v Bruslju

Evalvacija pariškega podnebnega sporazuma

2. december 2018 ob 17:52

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

V središču Bruslja se je zbralo okoli 65.000 ljudi, ki zahtevajo odločnejše ukrepanje proti podnebnim spremembam. Podpisnice pariškega sporazuma bodo te dni v Katovicah preverjale napredek.

"Kje ste, politiki? Morali bi biti z nami ljudmi. Nimamo planeta B," je na shodu pozval okoljski aktivist Evert Nicolai. Policija ocenjuje, da se je zbralo kar 65.000 ljudi, med njimi je veliko družin in otrok, poroča Yahoo News. Zahtevajo okrepitev nacionalnih, evropskih in svetovnih prizadevanj za omejitev toplogrednih izpustov.

Sočasno se na Poljskem začenja podnebna konferenca COP24 v organizaciji Združenih narodov, katere temeljni cilj je sprejetje t. i. knjige pravil za izvajanje pariškega podnebnega sporazuma od leta 2021. Strokovnjaki menijo, da bo ta cilj zaradi nezaupanja med razvitimi in nerazvitimi državami ter pomanjkanja denarja težko doseči.

Izvršna sekretarka okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC) Patricia Espinosa je na začetku konference v Katovicah – ki so jo zaradi nujnosti napredka začeli dan prej – opozorila, da podnebne spremembe še niso bile tako velika grožnja, kot so zdaj. Položaj je najslabši do zdaj. "Letošnje leto bo zelo verjetno med najtoplejšimi štirimi v zgodovini," je dejala.

189 držav bo preverilo izpolnjevanje nalog

Konference v Katovicah, na kateri so predstavniki 189 držav, se v imenu Slovenije udeležujeta predsednik Borut Pahor in minister za okolje Jure Leben. Voditelji 20 najbogatejših držav so se na vrhu v Buenos Airesu v skupni izjavi zavzeli za uresničevanje zavez pariškega podnebnega dogovora – od katerega pa so odstopile ZDA.

