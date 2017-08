Opozicija ne priznava izidov volitev v Keniji in privržence poziva k strpnosti

Tretji zaporedni poraz Odinge na predsedniških volitvah

9. avgust 2017 ob 15:56

Nairobi - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Kenijski opozicijski voditelj Rail Odinga je zavrnil delne izide predsedniških volitev, ki kažejo na zmago dozdajšnjega predsednika Uhuruja Kenyatte, saj meni, da so hekerji vdrli v informacijski sistem volilne komisije.

Glede na več kot 90 odstotkov preštetih glasov je Kenyatta dobil 54,4 odstotka podpore, medtem ko je Odingo podprlo 44,7 odstotka volivcev. Po podatkih volilne komisije razlika znaša 1,3 milijona glasov.

Na objavo delnih izidov se je takoj odzval Odinga, ki je volitve zaradi domnevnega hekerskega napada označil za prevaro. Kot je pojasnil, so v torek popoldne hekerji vdrli v informacijski sistem volilne komisije, pri tem pa uporabili geslo enega od vodilnih članov komisije, ki so ga nekaj dni pred volitvami našli mrtvega na obrobju prestolnice Nairobi.

Chris Msanda je bil pristojen za nadzor nad elektronskim glasovanjem, na njegovem truplu pa je policija odkrila znake mučenja.

"Ta napad na demokracijo je vplival na volitve v 47 okrajih," je dejal Odinga in pojasnil, da so hekerji na strežnikih volilne komisije namestili poseben algoritem, s katerim so umetno zvišali izid dozdajšnjega predsednika, tako da je bila ob vsaki osvežitvi izidov razlika samodejno 11 odstotnih točk. Po njegovih trditvah so poleg tega hekerji tudi onesposobili sistem, ki omogoča pošiljanje izidov z volišč v elektronski sistem.

Volitve so sicer minile mirno, predsednik volilne komisije Wafula Chebukati pa jih je označil za "svobodne in pravične". Kenijce je pozval, naj počakajo na končne uradne izide. Obljubil je preiskavo obtožb o vdoru v volilni sistem.

Strah pred povolilnim nasiljem

Odingovo zavračanje volilnih izidov je nemudoma vzbudilo skrbi pred nemiri in obudilo spomin na medetnično nasilje po spornih predsedniških volitvah leta 2007, ko je umrlo okoli 1.200 ljudi, kar 600.000 pa jih je pred nemiri zapustilo svoje domove. Takrat je nov petletni mandat osvojil Mwai Kibaki, Odinga pa je pozneje postal predsednik vlade narodne enotnosti. Na predsedniških volitvah leta 2013 je Odingo premagal Kenyatta. Za oba poraza je Odinga okrivil prevare in nepravilnosti na voliščih.

Na novinarski konferenci je Odinga svoje privržence pozval k strpnosti, vendar dodal, da sam nima nadzora nad ljudmi. Njegov namestnik Kalonzo Musyoka je prav tako pozval k strpnosti, vendar pojasnil, da bo opozicija mogoče kasneje pozvala k ukrepanju, vendar ni navedel podrobnosti.

Kmalu po govoru Odinge je policija uporabila solzivec proti skupini okoli sto protestnikov v zahodnem mestu Kisumu, ki velja za utrdbo opozicije.

Čeprav so v Keniji vložili več milijonov dolarjev v elektronski volilni sistem, pa je na vsakem od 41.000 volišč ključno potrdilo o glasovanju še vedno na papirju, ki ga na koncu podpišejo predstavniki vseh strank. Ta papir se nato skenira, pošlje volilnemu odboru in objavi na spletu. Omenjeni sistem so vzpostavili, da ne bi prihajalo do poneverb in ima vsaka stranka možnost vpogleda.

G. V.