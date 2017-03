Orban postavitev druge ograje na meji s Srbijo napoveduje do konca maja

V sklopu programa za premestitve so v EU-ju doslej premestili več kot 14.000 prosilcev za azil

17. marec 2017 ob 14:59,

zadnji poseg: 17. marec 2017 ob 15:48

Budimpešta, Ženeva - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Madžarski premier Viktor Orban je do konca meseca maja napovedal postavitev še druge ograje na madžarski meji s Srbijo. Mednarodna organizacija za migracije je medtem sporočila, da so od oktobra 2015 znotraj držav Evropske unije premestili več kot 14.000 ljudi.

Madžarska ograjo postavlja zaradi možnosti novega vala prebežnikov iz Turčije, je v pogovoru za madžarski nacionalni radio povedal Orban. Ob tem je sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki je madžarski vladi naložilo plačilo 10.000 evrov odškodnine prosilcema za azil iz Bangladeša, označil za absurdno. ESČP je Madžarski kazen naložilo, ker je prosilca nezakonito priprla in ju kasneje deportirala v Srbijo.

Po Orbanovih besedah sodba "podpira tihotapce, bruseljske birokrate in organizacije, financirane iz tujine", pri čemer je meril na madžarsko podružnico Helsinškega odbora za človekove pravice, ki je bangladeška begunca zastopala v Strasbourgu.

Madžarski parlament je prejšnji teden sprejel tudi nov zakon, po katerem morajo biti prosilci za azil, dokler ne končajo obravnave njihovih prošenj za azil, zaprti v prehodnih centrih ob meji. Zakon je v mednarodni skupnosti naletel na številne kritike, saj naj bi kršil mednarodno pravo.

Več kot 14.000 premestitev iz Grčije in Italije

Medtem je Mednarodna organizacija za migracije (IOM) sporočila, da so od začetka izvajanja programa premestitev prosilcev za azil oktobra 2015 iz Grčije in Italije v druge države članice EU-ja premestili 14.439 prosilcev za azil. Od začetka letošnjega marca so iz Grčije v Belgijo, Estonijo, Nemčijo, Slovenijo, Španijo, na Malto in Portugalsko skupno premestili 367 ljudi.

Namestnica direktorja IOM-a Laura Thompson je poudarila, da je moč programa premestitev za Evropsko unijo dvojnega pomena, saj izraža sodelovanje med članicami ter omogoča nov začetek za skoraj 14.500 premeščenih prosilcev za azil.

Letos je do 15. marca prek morja v Evropo prispelo 19.722 prebežnikov, od tega 80 odstotkov v Italijo, večina preostalih pa v Španijo in Grčijo. V istem obdobju lani je prek morja v Evropo prišlo 154.416 prebežnikov, so sporočili s sedeža IOM-a v Ženevi.

J. R.