Orban volivcem: Ne dovolite migrantom vstopa na Madžarsko

Drugouvrščeni naj bi bili skrajni desničarji

8. april 2018 ob 12:58

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Na Madžarskem potekajo parlamentarne volitve. Premier Viktor Orban je ob oddaji glasu poudaril, da gre pri tokratnih volitvah za prihodnost Madžarske. Zmagala naj bi sicer ravno njegova konservativna stranka Fidesz.

"Ne izbiramo samo stranke, vlade in premierja, ampak glasujemo tudi o prihodnosti," je po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI dejal Orban. Hkrati je napovedal, da bo čez dan poskušal mobilizirati volivce.

Madžarski novičarski portal Origo je tako objavil pogovor z Orbanom, v katerem madžarski premier volivce poziva, naj sprejmejo "veliko, skupno odločitev, da migrantom ne bodo dovolili vstopa na Madžarsko, in da zaščitijo deželo". Dejal je še, da si zunanje sile, kot so ustanove Georga Sorosa na Madžarskem, zelo prizadevajo, da bi vplivale na volitve.

Preberite tudi:

Avtoritarni Orban bo najverjetneje še štiri leta žugal Bruslju



Volišča so se odprla ob 6. uri. Do 9. ure je bila volilna udeležba 13,17-odstotna, kar je precej več kot na volitvah pred štirimi letim, ko je bila 9,5-odstotna. Po mnenju madžarske opozicije naj bi bila visoka udeležba odraz kritike Orbanovega režima in madžarskega predsednika Janosa Aderja.

Izidi vzporednih volitev naj bi bili znani okoli 21. ure, prvi začasni izidi pa okoli polnoči.

Fideszu okoli 47 odstotkov?

Zadnje javnomnenjske raziskave so pokazale, da bi lahko Fidesz dobil okoli 47 odstotkov glasov podpore. Sledijo skrajno desna stranka Jobbik z 19 in socialisti (MSZP) s 13 odstotki. V parlament naj bi se uspelo uvrstiti še Demokratski koaliciji (DK) nekdanjega madžarskega premierja Ferencsa Gyurcsanyja, ki naj bi dobila osem odstotkov glasov podpore, in Zelenim (LMP) s šestimi odstotki.

Volilni prag za vstop v madžarski parlament, orszaggyüles, je pet odstotkov.

Na volitvah pred štirimi leti je Fidesz skupaj s Krščansko demokratsko ljudsko stranko (KDNP) dobil 44,54 odstotka glasov podpore. Koalicija Enotnost je s 25,99 odstotka glasov pristala na drugem mestu. Skrajno desna, protiromska in antisemitska stranka Jobbik je prejela 20,54 odstotka glasov. V parlament se je uspelo uvrstiti še Zelenim (LMP), ki so prejeli 5,23 odstotka glasov.

B. V.