Orkan Maria ponovno okrepljen proti Portoriku

Pomika se približno po isti poti kot Irma

19. september 2017

zadnji poseg: 19. september 2017 ob 17:43

Orkan Maria je po opustošenju Dominike oslabljen dosegel Guadeloupe in Martinique, a se je ponovno okrepil in se bliža Portoriku.

Po razdejanju, ki ga je orkan pustil v Dominiki, je oslabljen na četrto stopnjo dosegel francoski Guadeloupe, kjer je povzročil poplave in gmotno škodo, oblasti pa sporočajo, da je za ocene še prezgodaj. Orkan je nato dosegel prav tako francoski otoček Martinique, kjer je povzročil več izpadov elektrike, a resnejše škode naj ne bi povzročil.

Zdaj se je ponovno okrepil v orkan pete stopnje in je s hitrostjo vetrov do 260 kilometrov na uro na poti proti Britanskim deviškim otokom in Portoriku, kjer so oblasti 3,5-milijonskemu prebivalstvu že naročili, naj poiščejo zavetišče, poroča BBC.

Oblasti opozarjajo, da bodo ob prihodu Marie še posebej nevarne razbitine in okruški, ki jih je za seboj pustil orkan Irma. Strokovnjaki svarijo pred nepredvidljivostjo Marie, saj se njena moč spreminja iz ure v uro. Maria se sicer premika po skoraj isti poti kot pred tem Irma.

Opustošenje v Dominiki

Orkan Maria je v ponedeljek zvečer razdejal majhen karibski otok Dominika in ga opustošil z vetrovi, ki so pihali z močjo okoli 260 kilometrov na uro. Otok na vzhodu Karibskega morja je orkan dosegel ob 21.15 po krajevnem času oziroma ob 3.15 po srednjeevropskem času.

Dominiko, nekdanjo britansko kolonijo, na kateri živi 72.000 ljudi, je zajel v celoti, tako da je pričakovati veliko škodo. Med drugim je streho odneslo tudi predsedniku vlade na otoku Rooseveltu Skerritu, ki so ga morali reševati iz hiše. "Moja streha je šla. Orkanu sem prepuščen na milosti oziroma nemilosti. Hišo poplavlja," je na Facebooku zapisal Skerrit. Zatem je sporočil, da so ga rešili. "Ne vemo, kaj se dogaja zunaj. Ne upamo si niti pogledati ven. Vse, kar slišimo, je tuleči zvok. Zvok besa vetra. In molimo, da se konča," je še zapisal premier Dominike.

Veter je v Dominiki pihal z močjo 215 kilometrov na uro, sunki vetra pa so dosegli še večjo hitrost. Zaprti sta tamkajšnje letališče in pristanišče, fotografij z otoka pa še ni, zato ni jasno, kako hudo je razdejanje. Ko se je orkan umaknil, se je znova oglasil Skerrit in na Facebooku zapisal: "Izgubili smo vse, kar se da kupiti z denarjem. Najbolj me skrbijo smrtne žrtve, ki bi jih lahko zahtevali plazovi."

Na otoku Guadeloupe poplavilo hiše in ceste

Na francoskem otoku Guadelopue oblasti prebivalce pozivajo, naj ostanejo v zatočiščih, čeprav naj bi se orkan tam umirjal, poroča BBC. Več cest in hiš je poplavljenih, vendar pričakujejo, da bo padlo še enkrat več dežja, opozarja prefekt otoka Eric Maire.

Orkan Maria je po opustošenju v Dominiki oslabel na četrto stopnjo, vendar pričakujejo, da se bo ponovno okrepil. Ameriški državni center za orkane, ki spremlja dogajanje nad Guadeloupom, opozarja pred življenje ogrožajočimi plazovi, poplavami in nevihtami.

Maria naj bi potem dosegla britanski otok Montserrat, preden bo dosegla Ameriške deviške otoke.

"Potencialno katastrofalen" orkan

Ameriški vremenoslovci so orkan Maria, tj. že drugi orkan pete stopnje, ki je septembra prizadel Karibe, označili za "potencialno katastrofalen".

Orkan bo do večera dosegel Ameriške deviške otoke, v sredo pa naj bi se znesel nad Portorikom. Evakuirali so tudi prebivalce z bližnjega otoka Martinique. Trenutno se premika proti severozahodu s hitrostjo 15 kilometrov na uro. Če bo Maria ohranila svojo moč, bo to najmočnejši orkan, ki bo udaril v Portoriko v zadnjih 85 letih. Oblasti na otoku so zato 3,4 milijona prebivalcev pozvale, naj se čim prej umaknejo v varna zatočišča, ki so jih odprli v ta namen. Podrli so tudi več žerjavov, ki bi bili lahko v močnem vetru nevarni.

Karibe je pred nekaj več kot tednom dni opustošil že orkan Irma, ki je uničevalno pot nadaljeval še na severu Kube in zahodu ameriške zvezne države Florida.

Več neviht in orkanov od povprečja

Orkan Maria je že 14. poimenovana nevihta v letošnji sezoni neviht, ki se oblikujejo nad Atlantskim oceanom, sedmi orkan in četrti orkan, ki je dosegel moč vsaj tretje stopnje. Pred njim so to stopnjo dosegli Harvey, Irma in Jose. Te številke so precej nad dolgoletnim povprečjem števila tropskih neviht in orkanov. Orkanska sezona nad Atlantikom je šele nekje na polovici.

