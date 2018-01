Ostre obsodbe atentata srbskega politika na Kosovu Oliverja Ivanovića

Evropska unija obsodila napad in pozvala k strpnosti

16. januar 2018 ob 11:04,

zadnji poseg: 16. januar 2018 ob 21:06

Kosovska Mitrovica - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Neznani napadalec oziroma napadalci so v Kosovski Mitrovici zjutraj streljali na vodjo civilne iniciative Svoboda, demokracija, pravičnost, Oliverja Ivanovića, ki je veljal za enega najbolj znanih srbskih politikov na Kosovu. 64-letni Ivanović je takoj umrl.

Napad se je zgodil ob 8.15, ko je Ivanović prihajal na sedež svoje stranke, poroča srbski portal blic.rs. Po poročanju srbskih medijev je neznanec na Ivanovića najprej streljal od daleč, nato pa ga je ustrelil še iz neposredne bližine.

Kot poroča regionalna televizija N1, je direktor kliničnega centra v Kosovskoj Mitrovici Milan Ivanović sporočil, da je obdukcija pokazala, da je bila žrtev napada ustreljena s šestimi naboji, od katerih sta dva ostala v telesu. Napad je bil izveden s pištolo.

V Ivanovića so neznanci streljali iz mimovozečega avtomobila, neuradno pa je dobil pet strelnih ran. Takoj so ga prepeljali v bolnišnico, a mu niso mogli več pomagati. "Lahko potrdim, da je Oliver Ivanovič umrl zaradi strelnih ran. Preiskovalci so na kraju napada," je dejal glavni tožilec v Mitrovici Shyqyri Syla.

Zaradi preiskave je zaprt celotni severni del Kosovske Mitrovice, saj kosovska policija išče napadalca. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sklical nujno sejo sveta za nacionalno varnost, iz Bruslja pa se bodo v Beograd vrnili srbski pogajalci, ki bi se morali danes sestati s predstavniki Kosova.

Julija lani so neznanci v Kosovski Mitrovici Ivanoviću zažgali avtomobil.

Razveljavljena obsodba zaradi vojnih zločinov

Ivanovića je leta 2016 sodni svet misije Evropske unije na Kosovu Eulex obsodil na devet let zapora zaradi vojnih zločinov nad albanskim prebivalstvom leta 1999. Sodišče je odločilo, da je kriv spodbujanja pobojev civilistov, ki so jih srbske paravojaške sile aprila 1999 zajele v Kosovski Mitrovici. V priporu je preživel dve leti, aprila lani pa so ga izpustili, saj je prizivno sodišče sodbo razveljavilo. Ivanović, nekdanji srbski državni sekretar za Kosovo, je bil sicer prvi kosovski Srb, proti kateremu je na sodišču Eulexa potekal proces zaradi suma vojnih zločinov nad albanskim prebivalstvom.

Po koncu vojne na Kosovu je postal ključni sogovornik zveze Nato, Združenih narodov in EU-ja in je veljal za zagovornika dialoga med Srbi in Albanci na Kosovu ter za enega najzmernejših srbskih politikov na Kosovu.

Obsodbe iz EU-ja, ZN-a, ZDA, Kosova, Srbije

Na dogodek se je odzvala Evropska unija, ki je ostro obsodila umor Ivanovića in vse strani pozvala k mirnosti in zadržanosti, tako da bodo lahko stekli vsi postopki vladavine prava in pravosodja. Od kosovskih oblasti Bruselj pričakuje, da si bodo z vsemi močmi in brez odlašanja prizadevale, da poiščejo storilce in jih privedejo pred sodišče.

Visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Federica Mogherini je po umoru Ivanovića po telefonu govorila s predsednikoma Srbije in Kosova, Aleksandrom Vučićem in Hashimom Thacijem. V pogovorih je ostro obsodila umor, izrazila sožalje Ivanovićevi družini in prijateljem ter poudarila pričakovanje, da bodo kosovske oblasti brez odlašanja poiskale storilce in jih privedle pred sodišče, pri čemer jim bo pomagala misija Eulex.

Thaci je umor ostro obsodil in pozval k čimprejšnji razsvetlitvi okoliščin napada in h kaznovanju odgovornih. Državljane vseh narodnosti na večinsko srbskem severu Kosova je pozval k sodelovanju z oblastmi pri preiskavi, poroča spletni portal Balkaninsight.

Tudi kosovska vlada je ljudi pozvala k sodelovanju s policijo pri preiskavi umora, ki ga je označila za "izziv vladavini prava in vsem prizadevanjem za vnovično vzpostavitev reda na Kosovu". Kosovski premier Ramush Haradinaj je pozno popoldne sklical sejo sveta za nacionalno varnost, na kateri so govorili o varnostnih razmerah na Kosovu. Ljudi je pozval, naj umora ne zlorabijo v politične namene. Dodal je, da gre za osamljen primer ter da so razmere na Kosovu stabilne, kar pa ne pomeni, da ni tveganja za teroristične napade, poročanje radia Svobodna Evropa povzema srbska tiskovna agencija Tanjug.

Beograd: Gre za teroristično dejanje

Zaradi napada je Vučić sklical nujno sejo sveta za nacionalno varnost, po njej pa je umor označil kot teroristično dejanje ter zagotovil, da bodo našli morilca ali morilce. Povedal je, da je v pismu od Unmika in Eulexa zahteval, da v preiskavi umora sodelujejo tudi srbski organi. Kosovskim namreč ne zaupa, zagotovil pa je, da če ne bodo oni, bodo srbski organi izvedli uspešno preiskavo.

Vodja urada srbske vlade za Kosovo Marko Đurić je umor Ivanovića označil za "zločinsko in teroristično dejanje", katerega cilj je destabilizacija razmer na Kosovu in pomeni napad na celoten srbski narod. V Bruslju, kjer je vodil srbsko delegacijo v novem krogu tehničnih pogovorov s Prištino, je dejal, da je bil cilj napada "izzvati kaos na Kosovu ter da se srbski narod na Kosovu in cela Srbija potisneta v pekel spopada", poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Albanski premier Edi Rama je umor obsodil kot zlonamerno dejanje, ki spodbuja sovraštvo in napetosti. Poudaril je, da se ne smejo ustaviti prizadevanja za dialog in mir na Kosovu.

Vodja misije ZN-ja na Kosovu (Unmik) Zahir Tanin je prav tako obsodil umor. Dejal je, da oblastem zaupa, da bodo pri iskanju storilcev učinkovite in hitre, pri tem pa jim je zagotovil tudi podporo vseh mednarodnih agencij na Kosovu.

Ameriški veleposlanik na Kosovu Greg Delawie je kosovske oblasti pozval k "čim hitrejši in profesionalni preiskavi" umora ter privedbi storilcev pred roko pravice. Vse strani je pozval, "naj se izogibajo nevarni retoriki in ostanejo mirni v tem občutljivem času". Pozval jih je tudi, naj se "znova zavežejo nadaljevanju normalizacije odnosov in izboljšanju življenja državljanov Kosova in Srbije", poroča Balkaninsight.

Vodja misije Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) na Kosovu Jan Braathu je izrazil pretresenost ob umoru Ivanovića. Označil ga je kot enega najbolj vidnih predstavnikov kosovskih Srbov zadnji dve desetletji, ki si je vztrajno prizadeval za dobro svoje skupnosti in je bil dragocen sogovornik na Kosovu.

Kosovo je februarja leta 2013 obiskala nekdanja RTV-jeva dopisnica iz Beograda Marta Razboršek in se takrat pogovarjala tudi z Ivanovićem. Njen prispevek je bil objavljen v oddaji Globus, ki je govorila o perspektivi Zahodnega Balkana.

VIDEO Na Kosovu ubili znanega srbskega politika

A. P. J., B. V.