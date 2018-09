Osumljenca za zastrupitev z novičokom domnevno ruska obveščevalca Boširov in Petrov

Rusa Otok zapustila že na dan zastrupitve

5. september 2018 ob 12:56,

zadnji poseg: 5. september 2018 ob 15:59

London - MMC RTV SLO, STA

Britanska policija in tožilstvo sta imenovala ruska državljana, osumljena marčevske zastrupitve Sergeja in Julije Skripal z novičokom v Salisburyju. Gre za Ruslana Boširova in Aleksandra Petrova.

Policija je sporočila, da sta osumljenca v Veliko Britanijo pripotovala dva dni pred zastrupitvijo v Salisburyju, ki se je zgodila 4. marca. Rusa sta v državo vstopila na londonskem letališču Gatwick z avtentičnima potnima listoma na imeni Ruslan Boširov in Aleksander Petrov.

Strup nanesla na kljuko vhodnih vrat

Rusa sta bivala v City Stay Hotelu na Bow Roadu, v vzhodnem Londonu. Nato sta dvakrat odpotovala v Salisbury, kjer sta naposled na kljuko vhodnih vrat hiše Sergeja Skripala nanesla strup novičok s pomočjo prirejene stekleničke parfuma. Britanci menijo, da sta Boširov in Petrov pripadnika ruske vojaške obveščevalne službe GRU, stara okrog 40 let. V Moskvo sta se vrnila z letalom že na dan zastrupitve, to je v nedeljo, 4. marca.

Dovolj dokazov za obtožnici

Tožilstvo pravi, da imajo dovolj dokazov za obtožnici in da obstajajo "realne možnosti obsodbe". Tožilstvo osumljencema očita namero umora Sergeja Skripala, poskus umora Sergeja in Julije Skripal ter Nicka Baileyja, uporabo in posest novičoka ter povzročitev hudih telesnih poškodb Julije Skripal in Nicka Baileyja, poroča Guardian. Bailey je policist, ki je Sergeju Skripalu in njegovi hčeri Juliji po zastrupitvi priskočil na pomoč.

Ruska ustava ne dovoljuje izročitve ruskih državljanov

Tožilstvo je sicer sporočilo, da Rusije ne bodo pozvali k izročitvi osumljencev, saj kot so pojasnili, ruska ustava ne dovoljuje izročitve ruskih državljanov, Rusija pa se je na to sklicevala v prošnjah za izročitev v drugih primerih. "Če bi se to spremenilo, bi za izročitev zaprosili," so dodali na tožilstvu. Na tožilstvu pa so pridobili evropski nalog za aretacijo, "kar pomeni, da bo, če bo kateri od obeh osumljencev potoval v državo, kjer je evropski nalog za aretacijo veljaven, ta aretiran in mu bo grozila izročitev zaradi obtožb, za katere velja zastaralni rok".

May: Operacija odobrena v vrhu ruske države

Britanska premierka Theresa May je med srednim nastopom v parlamentu dejala, da zastrupitev ni bila operacija "odpadnikov", ampak da je bila zagotovo odobrena v vrhu ruske države. Opisala jo je kot "odvratno in bolno" ter napovedala, da bodo Britanci okrepili boj proti obveščevalcem GRU-ja.

Moskva: Imeni in fotografiji nam ničesar ne povedo

Rusko zunanje ministrstvo je medtem v odzivu sporočilo, da jim nista znana človeka, za katerima je London izdal evropski priporni nalog. "V medijih objavljeni imeni in fotografiji nam ne povedo nič," je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejala tiskovna predstavnica ministrstva Marija Zaharova. Dodala je, da London ne bi smel manipulirati z javnostjo, ampak bi moral sodelovati z Rusijo pri preiskavi primera.

Dawn Sturgess zaradi zastrupitve umrla

Primera uporabe ruskega vojaškega strupa na britanskih tleh sta močno zaostrila odnose med Londonom in Moskvo. Po napadu na Sergeja Skripala, nekdanjega ruskega tajnega agenta, ki je prebegnil v Veliko Britanijo, in njegovo hčer Julijo, ki sta napad sicer preživela, je prišlo konec junija do nove zastrupitve. V tem primeru sta bila žrtvi moški in ženska, nepovezana z Rusijo in vohunskim svetom. 44-letna Dawn Sturgess je umrla devet dni pozneje, njen mož Charile Rowley pa je zbolel. Sturgessova je našla odvrženo stekleničko "parfuma", v kateri pa je bil novičok, ki velja za enega najbolj smrtonosnih bojnih strupov. Znanstveniki takratne Sovjetske zveze so ga v tajnosti razvijali v 70. in 80. letih preteklega stoletja. Pri raziskavah naj bi sodelovale še nekatere druge države.

