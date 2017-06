Pahor meni, da bodo Vučićevi uspehi tudi uspehi regije

Na Vučićevi inavguraciji več sto povabljenih

23. junij 2017 ob 16:08

zadnji poseg: 23. junij 2017 ob 16:19

Beograd

Predsednik republike Borut Pahor je obiskal srbskega kolega Aleksandra Vučića. Dejala sta, da je treba probleme reševati po mirni poti z medosebnim razumevanjem in sodelovanjem različnih strani.

Pahor je Vučiću čestital za zmago na volitvah in dodal, da bodo njegovi uspehi in uspehi Srbije tudi uspehi regije. Kot je dejal slovenski predsednik, želi Slovenija mirno in uspešno sodelovati z vsemi državami v regiji, zlasti s Srbijo.

Medtem je Vučić dejal, da so v regiji vedno neke težave, bodisi politične bodisi gospodarske. Poudaril pa je, da imata Slovenija in Srbija "moč, da sodelujeta". Pojasnil je, da med državama sodelovanje še nikoli ni bilo uspešnejše, nimata težav in bosta še naprej sodelovali ter se posvetovali, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Pahor: Slovenija podpira približevanje Srbije Uniji

Pahor je še dejal, da Slovenija podpira prizadevanja Srbije za vstop v EU, a je priznal, da širjenje Unije trenutno ni prioriteta. Poudaril je, da je odločilnega pomena, da Srbija napreduje v reformah.

"Prisotna mora biti iskrena želja za spravo"

Po Pahorjevih besedah je treba težave v tem delu Evrope reševati po mirni poti ne glede na morebitna članstva v mednarodnih skupnostih, saj je področje v preteklih desetletjih doživelo veliko hudega. "Prisotna mora biti iskrena želja za spravo, da bomo znali tudi z razlikami živeti mirno in v sožitju," je dejal.

O gospodarskem sodelovanju med državama je Vučić dejal, da si Srbija želi gostiti še več slovenskih vlagateljev.

Vučićeva inavguracija

Danes bo potekala inavguracija Vučića kot predsednika države, ki je bil do izvolitve na nov položaj premier. Po neuradnih virih naj bi se inavguracije udeležilo okoli 600 povabljenih gostov, med njimi tudi madžarski premier Viktor Orban, predsednik Makedonije Gjorgje Ivanov, črnogorski predsednik Filip Vujanović in tudi hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Iz Slovenije se bo inavguracije udeležil zunanji minister Karl Erjavec.

V Beograd bosta prišla tudi evropski komisar za širitev in sosedsko politiko Johannes Hahn in nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder, ki je Vučića podprl že v času njegove kampanje. Rusija bo poslala podpredsednika vlade Dmitrija Rogozina. Navzoči bodo tudi tričlansko predsedstvo BiH-a, predsednik Republike srbske Milorad Dodik, avstrijski kancler Christian Kern in prestolonaslednik Združenih arabskih emiratov Mohamed bin Zajed.

Goste bo v močno zastraženi in polepšani Palači Srbije čakala predstavitev vseh srbskih regij, pripravili so jim potovanje skozi srbsko zgodovino, svečani sprejem pa bo trajal štiri ure. Na inavguraciji sicer pričakujejo skupaj okoli 5.000 gostov. Kot je za Radio Slovenija poročal Boštjan Anžin, takšne slovesnosti v Srbiji ne pomnijo.

B. V.