Pahor na Bledu: Nacionalistična politika je močnejša kot kadar koli prej.

Na dogodku tudi slovenski politični vrh

10. september 2018 ob 10:47,

zadnji poseg: 10. september 2018 ob 16:51

Bled - MMC RTV SLO, STA

Evropska unija je v zastoju, ki se lahko spremeni v krizo, če bo nacionalistična politika začela prevladovati, je v uvodu 13. Blejskega strateškega foruma dejal predsednik države Borut Pahor. "A zdaj še ne. Vendar je močnejša kot kadar koli prej. In je v vzponu," je opozoril.

Po Pahorjevih besedah je EU v zastoju, a da ta ne pomeni, da se je ustavil čas in da je v EU v nekem zamrznjenem stanju. "Nasprotno. Opažamo jasen primanjkljaj vizije nadaljnje poglobitve EU-ja, zato pa vse bolj jasno vidimo vračanje k nacionalnim politikam," je dejal. Po Pahorjevih besedah zastoj ne pomeni, da vsi čakamo, stojimo na mestu. "Očitno je, da tisti, ki niso naklonjeni nadaljnji krepitvi EU-ja, gredo naprej. Mi, ki smo za nadaljnjo krepitev, pa stojimo na mestu," je opozoril. Zastoj EU-ja se bo po njegovih besedah spremenil v krizo, če bo nacionalistična politika začela prevladovati.



"Proevropska politika, v strahu za svoj položaj, se ji prilagaja. Ne ponuja alternative. Mislim, da tako ne more iti več naprej. Treba je sprejeti neko politično tveganje. Treba se je izpostaviti," je dejal Pahor. Spregovoril je tudi o širitvi EU-ja na Zahodni Balkan. Po njegovem mnenju se Slovenija zavzema za uspeh teh prizadevanj. "Šibka Evropska unija pa se ne bo mogla širiti na Zahodni Balkan," je opozoril.

Kritičen je bil do Evropske komisije, ker ni priznala odločbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. "Zakaj bi se države na Balkanu trudile, da dosežejo dogovor o odprtih vprašanjih, če jim takih dogovorov ni treba spoštovati?" se je ob tem vprašal.

Cerar: Čakajo nas pomembne odločitve

Zbrane je v uvodu nagovoril tudi premier, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar, ki je dejal, da Evropo v prihodnjih mesecih čakajo številne pomembne odločitve, med drugim tudi glede brexita, ki bodo znova poudarile moč Evropske unije. "Le tako smo lahko kot Evropa resnični igralec v neusmiljeni globalni areni in premoščamo delitve našega časa," je še dejal Cerar, ki bo v novi vladi opravljal naloge zunanjega ministra. Ob tem je zagotovil, da bo Slovenija še naprej po svojih najboljših močeh prispevala k tem ciljem.

Opozoril je, se je svet v nekaj letih močno spremenil: gospodarska ureditev in strateška zavezništva, kot smo jih poznali desetletja, so bila postavljena pod vprašaj, v vzponu sta izolacionizem in politični radikalizem. Vse to po njegovih besedah krepi naraščajoč individualizem in razlike v naši družbi. "Na tej poti ne more biti zmagovalcev. Če nam je res mar za možnosti naših držav, blaginjo naših državljanov, prihodnost Evrope in sveta, moramo vnesti spremembe," je poudaril Cerar, ki bo predvidoma še ta teden prevzel vodenje slovenske diplomacije. Nadaljeval je, da se je treba soočiti s politiki, ki vnašajo strah in delitve za doseganje lastnih političnih ciljev. "Ne s silo, temveč s stalnim poudarjanjem dejstev o realnosti ter spodbujanjem etičnih in demokratičnih vrednot," je dejal.

Erjavec: Zaupanje, dialog in kompromis so edini način povezovanja

Zunanji minister, ki opravlja tekoče posle, Karl Erjavec, je napovedal, da bodo na letošnjem forumu, ki je posvečen premoščanju razlik, razpravljali o nekaterih najbolj perečih vprašanjih, ki nas razdvajajo. "Vedno pravimo, da je današnji svet tesno povezan, vendar se zdi, da je tako preprosto pozabiti skupne ideje, vrednote in želje," je dejal. "Zaupanje, dialog in kompromis niso vedno preprosti, vendar so edini način, da nas povežejo," je v uvodnem nagovoru še poudaril Erjavec.

BSF je eden najpomembnejših zunanjepolitičnih dogodkov pri nas

BSF kot stičišče politikov, gospodarstvenikov in predstavnikov akademske srenje velja za enega najpomembnejših zunanjepolitičnih dogodkov v Sloveniji. Letos je forum posvečen premoščanju razlik. Dvodnevni dogodek bo ponudil 24 razprav, kar je največ doslej. V teh razpravah naj bi se posvetili iskanju odgovorov na številna vprašanja glede razhajanj, ki se več kot očitno poglabljajo v družbi tako glede svetovnonazorskih in političnih pogledov kot tudi na tehnološkem področju, v gospodarskem razvoju in drugje.

Letos želijo prireditelji dati večjo pozornost vsebini kot pa visokim gostom, a ne glede na to ostaja BSF eden najpomembnejših forumov v regiji, ki se ga udeležujejo številni politiki, gospodarstveniki in predstavniki civilne družbe in akademskega sveta. Tudi letos pričakujejo okoli tisoč gostov iz več kot 60 držav.

Od tujih gostov je letos v ospredju zagotovo glavni pogajalec EU-ja za brexit Michel Barnier, ki je bil tudi glavni gost panela voditeljev ob odprtju. Sicer na Bled prihajajo še štirje zunanji ministri in deset drugih ministrov ali njihovih namestnikov ter več predstavnikov mednarodnih organizacij ali drugih združenj in ustanov. Pred nastopom Barnierja bo udeležence nagovoril tudi predsednik republike Borut Pahor. Na Bledu je sicer tudi predsednik prihodnje slovenske vlade Marjan Šarec, ki bo po napovedih tudi opravljal dvostranska srečanja s tujimi gosti.

