Pahor ob desetletnici neodvisnosti Kosova krepi odnose s Prištino

Številni Kosovci doma ne vidijo perspektive

12. februar 2018 ob 07:33

Priština - MMC RTV SLO

Slovenski predsednik Borut Pahor je na povabilo kosovskega kolega Hashima Thacija na dvodnevnem obisku v Prištini, v ospredju pogovorov pa bodo napredovanje Kosova na poti v mednarodno skupnost in drugi izzivi, s katerimi se spopada ob 10-letnici neodvisnosti.

Približevanje Kosova Evropski uniji, nujne reforme, krepitev institucij, vladavine prava, varnostne razmere bodo glavne teme pogovorov v Prištini. Iz Bruslja so pretekli teden sporočili, da je za napredek Kosova, pa tudi Srbije ključen celovit in pravno zavezujoč dogovor o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino, ki ga predsednik Thaci pričakuje še letos. Jasne evropske perspektive na Kosovu niso dobili, dialog z Beogradom pa je bil prekinjen po umoru srbskega politika Oliverja Ivanovića v Kosovski Mitrovici.

Dodatna ovira na poti v Evropsko unijo je, da pet članic - Španija, Romunija, Slovaška, Grčija in Ciper - samostojnega Kosova ni priznalo. Ker parlament ni potrdil dogovora o meji s Črno goro, v Prištini še vedno čakajo tudi na brezvizni režim z Unijo, država in njeni prebivalci - mnogi izmed njih tudi po 10 letih doma ne vidijo prave perspektive, tako ostajajo med najbolj izoliranimi.

Ogorčenje pa je sprožil poskus poslancev, da ustavijo delovanje posebnega sodišča za vojne zločine pripadnikov Osvobodilne vojske Kosova. V Prištini sicer zdaj napovedujejo, da bo sodišče, ki so ga po mednarodnem pritisku potrdili sami, zaživelo, četudi mnogi še naprej trdijo, da gre za nepravično odločitev, saj bodo tam sodili le Albancem, medtem ko mnogi srbski zločini ostajajo nekaznovani.

Pahor se bo srečal s slovenskimi vojaki, ki sodelujejo v Natovi misiji na Kosovu, pogovarjal se bo o gospodarskem sodelovanju ter predstavil načrte v okviru pobude Brdo-Brioni - vrh bo aprila potekal v Skopju.

Slovenija je bila med prvimi državami, ki so priznale Kosovo, Kosovci pa so hvaležni za vso pomoč in razumevanje, tudi ko gre za kosovske državljane, ki živijo v Sloveniji - med njimi je tudi edini kosovski predstavnik na letošnjih olimpijskih igrah.

Boštjan Anžin, RTV Slovenija