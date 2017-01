Pahor Van der Bellnu predstavil Ljubljansko pobudo

Odnosi med državama odlični

10. januar 2017 ob 14:06

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

Predsednik države Borut Pahor je obiskal Avstrijo, kjer se je sešel z novoizvoljenim predsednikom Alexandrom Van der Bellnom. Predsednika sta se strinjala, da so odnosi med državama odlični.

Pahor in Van der Bellen sta ugotovila, da se na področju odnosov med državama in stanju v EU-ju v veliki meri strinjata. Avstrijski predsednik je dejal, da so odnosi med Slovenijo in Avstrijo tradicionalno odlični, pri čemer je še posebej izpostavil gospodarsko sodelovanje. Avstrija je za Slovenijo namreč prva neposredna tuja naložbenica, še pred Nemčijo in Italijo, je izpostavil Van der Bellen in se zavzel za nadaljevanje gospodarskega sodelovanja v prijateljskem duhu.

V okviru pogovorov o stanju Unije je Pahor avstrijskemu kolegu predal izvod pred dnevi podpisane Ljubljanske pobude za začetek procesa za sprejem nove ustave EU-ja. Van der Bellen je pobudo podprl in jo namerava preštudirati.

Kot je dejal, bi moral EU o tej pobudi resno razpravljati, "saj tako, kot je zdaj, očitno ne gre več naprej". Pri tem je avstrijski predsednik omenil "nešteto težavnih razmer", s katerimi se sooča Unija.

Pahor: Ponuditi moramo alternativo

Pahor je izrazil zadovoljstvo, da imata z Van der Bellnom sorodna, proevropska stališča in dodal, da mu bo v veliko veselje, če bo Ljubljanski pobudi posvetil nekaj pozornosti.

Kot je dodal Pahor, je bistvo pobude to, "da ne moremo samo mirno opazovati tistih, ki govorijo o razkroju EU-ja, ampak jim moramo ponuditi alternativo, in to je Evropska unija, ki je učinkovita, uspešna in ki odraža upanja velike večine Evropejcev".

Z Van der Bellnom sta govorila tudi o odnosih med EU-jem in Rusijo ter med EU-jem in Turčijo ter težavah, ki so povezane s tem. Govorila sta tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki, tudi zaradi beguncev, ki prihajajo od tam. Pahor je dejal, da to vprašanje še ni zadovoljivo rešeno. Govora je bilo tudi o Zahodnem Balkanu.

Pahor je izrazil zadovoljstvo, da imata z novoizvoljenim avstrijskim kolegom pri večini vprašanj zelo sorodne poglede. Van der Bellen je ob Pahorjevem obisku dobil vabilo za obisk Ljubljane, ki ga bo izkoristil po prisegi, torej ko bo formalno postal predsednik. Prisega je sicer predvidena za 26. januar.

B. V.