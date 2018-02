Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Zainabin oče s fotografijo umorjene hčerke. Foto: AP Osumljenec naj bi stal za umori še najmanj petih otrok. Foto: Reuters Dodaj v

Pakistan: Štiri smrtne kazni za morilca šestletne Zainab

Protesti zaradi brutalnega dejanja

17. februar 2018 ob 18:03

Lahore - MMC RTV SLO, STA

Sodišče v Pakistanu je 24-letnemu Imranu Aliju, obsojenemu posilstva in umora šestletne deklice, izreklo štiri smrtne kazni.

Tožilstvo je sporočilo, da je Ali dobil tako štiri smrtne kazni kot tudi dosmrtni zapor in še denarno kazen v višini 3,2 milijona rupijev (24.000 evrov), saj je skril truplo. Kazen so mu izrekli zaradi ugrabitve, posilstva, umora, terorističnega dejanja in sodomije. Milijon rupijev poplačane kazni bo prejela družina umorjene deklice.

Brutalen umor Zainab Ansari je prejšnji mesec pretresel državo in sprožil množične proteste. Ali je sicer obtožen še napada na najmanj sedem drugih deklic, od tega jih je pet umoril.

Ali je Zainab posilil in umoril v mestu Kasur na vzhodu države, ostale žrtve pa je napadel v mestu Pundžab. V vseh osmih napadih je krivdo priznal.

Očitki na račun policije

Zainabino truplo so našli na mestnemu smetišču 9. januarja, ostale zločine pa je zagrešil v zadnjem letu dni, morda še več. Jezni Pakistanci krivijo policijo, ker mu ni hitreje prišla na sled.

Zainabina družina pravi, da policija sploh ni ukrepala v petih dneh, od kar so jo prijavili kot pogrešano, do najdbe njenega trupla. Svojci so se dokopali do posnetkov varnostnih kamer, na katerih se vidi moškega, kako vodi ob sebi deklico. Posnetki so naglo zaokrožili na družabnih omrežjih, Alija, ki je živel nedaleč od dekličinega doma, pa je policija aretirala 23. januarja.

Zaradi Zainabinega umora so po državi izbruhnili številni protesti. V kraju Kasur so jezne množice vdirale v policijske postaje in zažigale domove politikov. Veliko protestnikov je pozvalo k javni usmrtitvi Alija, med njimi tudi dekličina mati.

K. S.