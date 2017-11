Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Privrženci gibanja Terik Labaik na križišču ene od prometnic v prestolnici Islamabad. Protestniki naj bi zahtevali odstop pravosodnega ministra in izpustitev zapornikov iz vrst verskega gibanja. Foto: Reuters Privrženci molijo pri nogah voditelja verskega gibanja Kadima Husaina Rizvija v Islamabadu. Foto: Reuters Moški med sprehodom po zaradi protestov opustošeni ulici drugega največjega pakistanskega mesta Lahoreja. Foto: Reuters Sorodne novice V Pakistanu spopad med policijo in verskimi protestniki. En človek ubit. Dodaj v

Pakistanski minister odstopil po nasilnih protestih verskega gibanja Terik Labaik

Sedem mrtvih in več kot dvesto ranjenih

27. november 2017 ob 16:33

Islamabad - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Pakistansko versko gibanje Terik Labaik je odpovedalo ponedeljkove proteste, saj je pravosodni minister Zahid Hamid podal svoj odstop. Stranka je proteste začela po ministrovem predlogu za odpravo poslanske prisege, da je bil Mohamed zadnji islamski prerok.

V spopadih med policijo in protestniki je umrlo sedem ljudi, več kot 200 je ranjenih. Policiji v soboto ni uspelo pregnati protestnikov, ki že tri tedne zapirajo ceste v prestolnico Islamabad, zato je vlada na pomoč poklicala vojsko, a je vrhovni poveljnik ukaz zavrnil in vlado pozval, naj spor rešijo na miren način.

Pravosodni minister Hamid je nato premierju Šahidu Hakanu Abasiju ponudil svoj odstop, da bi "državo popeljal iz položaja, podobnega krizi", je poročala državna televizija PTV. Privrženci verskega gibanja so protestirali proti predlogu zakonodajne spremembe, ki bi versko prisego, v kateri morajo kandidati priseči, da je bil Mohamed zadnji islamski prerok, spremenila v navadno izjavo.

Besedno zvezo "svečano prisegam" naj bi tako nadomestila beseda "verjamem", da je bil Mohamed zadnji islamski prerok, kar so v gibanju označili za bogokletstvo. Vlada je spremembo zakonodaje označila za napako in hitro obnovila nekdanjo zakonodajo.

Gibanje zahteva tudi izpustitev zapornikov

Po izpolnitvi glavne zahteve gibanja je tiskovni predstavnik Terik Labaika Ejaz Ašrafi sporočil, da je del dogovora izpustitev več deset zaprtih pripadnikov gibanja. "Izpustitev zapornikov poteka. Ko bo končana, bomo odšli," je še dejal. V noči z nedelje na ponedeljek so protestniki še naprej vztrajali na ulicah in zapirali dostop do večjih pakistanskih mest.

Voditelj Terik Labaika Kadim Husain Rizvi se je po odstopu ministra poveljniku vojske Džavedu Bajvi zahvalil za premik z mrtve točke. "Častivredni poveljnik vojske je k nam poslal svoje odposlance, saj smo dejali, da ne želimo govoriti s predstavniki vlade, ki so naši morilci," je sporočil vodja gibanja. Po njegovih besedah mu je vojaški poveljnik obljubil sodelovanje pri izpolnjevanju njihovih zahtev.

Smrtna kazen za bogokletstvo

Žalitev muslimanskih prerokov je po pakistanski zakonodaji kaznovana s smrtjo. Vsake obtožbe bogokletstva v državi sprožijo množične in čustvene odzive. Aprila letos je skupina okoli sto študentov v severnem mestu Mardan do smrti pretepla kolega, ki naj bi na Facebooku objavil versko sporno vsebino.

Vse večji vpliv verskih gibanj

Odstop pravosodnega ministra je močan udarec za vladajočo Muslimansko ligo Navaz odstavljenega premierja Navaza Šarifa pred splošnimi volitvami v letu 2018 in poudarja moč verskih gibanj v 207-milijonski državi. Terik Labaik je eno izmed dveh verskih gibanj, ki sta v preteklih mesecih s kampanjo, osredotočeno na kazni za bogokletna dejanja, prišli v politično ospredje. Kljub temu se ne zdi verjetno, da bi verska gibanja osvojila večino na volitvah prihodnje leto, a bodo najverjetneje tam igrala zelo pomembno vlogo, je sporočil politični analitik Hasan Askari.

