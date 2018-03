Palestinci v Gazi zahtevajo pravico do vrnitve. Izrael ubil pet ljudi.

Več kot polovica prebivalcev Gaze je beguncev oziroma njihovih potomcev

30. marec 2018 ob 14:23

Gaza - MMC RTV SLO

Več tisoč Palestincev v okupirani Gazi se je zbralo na meji z Izraelom na začetku protestov, ki naj bi trajali šest tednov. Izraelska vojska je pet ljudi že ubila, več sto pa jih je bilo ranjenih s strelnim orožjem.

Izraelska vojska, ki pravi, da je ob meji okoli 17.000 Palestincev, je sporočila, da je zaznala "izgrede" na šestih lokacijah in da "strelja proti glavnim pobudnikom", poroča BBC.

Palestinski uslužbenci so poročali, da je v tankovskem obstreljevanju še pred protesti umrl 27-letni kmet Omar Samur. Skupaj še z enim moškim, ki je bil ranjen, je po poročanju očividcev nabiral peteršilj. Izraelska vojska je potrdila smrt Palestinca, a dejala, da je tank streljal zaradi sumljivih dejavnosti. Hamas, palestinsko gibanje, ki vlada v Gazi, je Izrael obtožil ustrahovanja Palestincev ubojem kmeta, da ne bi sodelovali v protestih.

Kasneje so bili ustreljeni še štirje Palestinci, 25-letnik, 38-letnika in 16-letnik. Palestinski Rdeči polmesec je po poročanju Al Džazire sporočil, da so izraelske sile s pravimi naboji ranile več kot 370 ljudi. Uporabljen je bil tudi solzivec.

Palestinci v enklavi, veliki 365 kvadratnih kilometrov, ki jo Izraela okupira od leta 1967, od leta 2007 pa je pod ostro izraelsko blokado, so postavili pet šotorišč 700 metrov od meje, kjer potekajo protesti pod imenom "Veliki pohod vrnitve".

Pravica do vrnitve na domove

Vodja Hamasa Ismail Hanija je protestnikom dejal, da ne bodo "nikoli prepustili niti enega centimetra Palestine". Namen protestov je zahtevati pravico palestinskih beguncev do vrnitve na svoje domove, ki so zdaj znotraj Izraela, s katerih so bili pregnani oziroma so zbežali leta 1948 ob ustanovitvi Izraela. Več kot polovica skoraj dveh milijonov prebivalcev Gaze je namreč beguncev oziroma njihovih potomcev. Številni živijo le nekaj kilometrov od svojih nekdanjih domov, ki se nahajajo onkraj izraelskega zidu oziroma ograje.

Protesti naj bi se končali 15. maja, ko se Palestinci spominjajo katastrofe oziroma nakbe. Nakba predstavlja izgon oziroma beg skoraj 800.000 Palestincev pred 70 leti.

Izraelska vojska nadzira mejo z Gazo in uveljavlja več stometrsko tamponsko cono na njeni strani. Zaradi protestov je podvojila svojo prisotnost na meji. Med drugim je na meji razporedila več kot 100 ostrostrelcev. Izrael namreč svari pred poskusi vdora čez mejo. Izraelsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so protesti "nameren poskus izzvati spopad z Izraelom" in da "nosi odgovornost za vsakršne spopade Hamas in druge palestinske organizacije, ki sodelujejo".

Gaza je pod izraelsko (in delno egiptovsko) blokado od lea 2007, zaradi česar so življenjske razmere katastrofalne. Po opozorilih ZN-a območje v nekaj letih ne bo več primerno za življenje.

B. V.