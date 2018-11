Palestinske oborožene skupine in Izrael začasno zaustavili obstreljevanje

Osem mrtvih v najhujših zračnih spopadih po vojni leta 2014

13. november 2018 ob 10:20,

zadnji poseg: 13. november 2018 ob 21:54

Jeruzalem - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Palestinske oborožene skupine in Izrael so po najhujšem raketnem obstreljevanju od konca vojne leta 2014 na pobudo Egipta začasno prekinili spopade, v katerih je umrlo osem ljudi.

Nasprotni strani sta dali jasno vedeti, da ne gre za dolgoročni dogovor, temveč le za začasni premor. Spopadi so se prenehali okoli pete ure popoldne po krajevnem času.

Palestinski uradnik je za Reuters dejal, da so skupine iz Gaze z obstreljevanjem prenehale na pobudo Egipta. Izraelski predstavniki so potrdili, da je Kairo sodeloval v pogovorih.

Potem ko so Palestinci od ponedeljka popoldne v Izrael izstrelili več kot 400 raket, je izraelska vojska odgovorila z več kot 150 letalskimi napadi na tarče oboroženih palestinskih gibanj.

V obstreljevanju je umrlo najmanj osem ljudi – sedem Palestincev na območju Gaze, med njimi pet oboroženih borcev – ter en človek na območju Izraela. Človek, ubit na jugu Izraela, je bil prav tako Palestinec, in sicer delavec z območja Zahodnega brega. Tako med Izraelci in Palestinci je več deset ranjenih, po navedbah izraelske vojske tudi en njen vojak.

Izraelska protiraketna obramba je prestregla več kot 100 raket, preostale pa so večinoma padle na nenaseljena območja. Nekaj jih je po navedbah izraelske vojske zadelo hiše in druge civilne objekte. Več prebivalcev južnega dela Izraela je noč preživelo v zakloniščih.

Izraelske rakete so na drugi strani uničile sedem zgradb na palestinskem ozemlju, med njimi tudi domove in cilje Hamasa, med drugim sedež obveščevalne službe in televizije Al Aksa.

Zaradi dogajanja na območju je napovedan sestanek Varnostnega sveta Združenih narodov.

Najhujši spopadi po vojni

Gre za najhujše zračne spopade po koncu 50-dnevne vojne leta 2014, v kateri je umrlo najmanj 2.100 Palestincev, večinoma civilistov, ter 66 izraelskih vojakov ter sedem civilistov.

Povod za novo nasilje je bila operacija izraelske vojske, v kateri je bil v nedeljo ubit poveljnik gibanja Hamas, ki nadzoruje Gazo. Poleg njega je bilo v operaciji ubitih še šest Palestincev in izraelski častnik.

ZDA so sporočile, da obsojajo raketne napade iz Gaze na Izrael in da stojijo na strani Izraela, ko se ta brani.

Obe strani govorita o lekcijah in težkih udarcih

Združeno poveljstvo je v izjavi sporočilo, da bo upoštevalo premirje, "dokler bo sionistični režim ravnal enako". Hamas, ki je vzpostavil oblast nad Gazo leta 2007, je razglasil zmago. Borci so "sovražnika naučili močno lekcijo in mu povrnili za njegove zločine", je sporočil tiskovni predstavnik Abdel Latif Al Kanoua.

Izraelski varnostni minister Yuval Steinitz je po večurni razpravi izraelskega kabineta dejal, da ni slišal za uradno premirje. Za tamkajšnjo televizijo Ynet TV je dejal, da je Izrael "Hamasu in drugim terorističnim skupinam v Gazi zadal težek udarec brez primere". "Videli bomo, ali bo to dovolj in ali bodo potrebni nadaljnji udarci," je napovedal minister.

Prebivalci Gaze so premirje proslavili na ulicah, medtem ko je več deset prebivalcev bombardiranih mest na jugu Izraela sežigalo gume v protest proti "predaji izraelske vlade".

Od konca marca je pod streli izraelskih vojakov umrlo več kot 220 Palestincev. Palestinci na protestih ob meji z Izraelom zahtevajo konec zapore Gaze in vrnitev palestinskih beguncev na svoje domove v Izraelu.

A. P. J., J. R.