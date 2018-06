Papež Frančišek imenoval 14 novih kardinalov

Skupno 226 kardinalov, med njimi 125 volivcev papeža

28. junij 2018 ob 19:58,

zadnji poseg: 28. junij 2018 ob 20:00

Vatikan - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Papež Frančišek je imenoval 14 novih kardinalov Rimskokatoliške cerkve, med katerimi so tokrat tudi predstavniki iz Pakistana, Iraka, Madagaskarja in Japonske.

Tako kot lani je tudi letošnji koncistorij potekal dan pred cerkvenim praznikom svetega Petra in Pavla, zavetnikov Rima. Papež je nove kardinale opozoril, naj se ne počutijo večvredne od drugih, naj se izogibajo lovljenju časti, ljubosumju, zavisti in intrigam, ampak naj se raje posvetijo "lačnim, pozabljenim, zapornikom, bolnim, odvisnikom in zapuščenim".

Med novimi kardinali Rimskokatoliške cerkve so štirje visoki dostojanstveniki vatikanske kurije, patriarh kaldejske Katoliške cerkve iz Bagdada, nadškofa Karačija iz Pakistana in Osake iz Japonske ter škof portugalske Fatime. Kot narekuje tradicija, je papež med slovesnostjo novim kardinalom podelil rdeče čepice in kardinalske prstane. Vsakemu je določil svojo rimsko cerkev, s čimer jih je simbolno povezal v pastirsko občestvo lastne, rimske škofije.

226 princev Katoliške cerkve

V kardinalskem zboru je zdaj 226 "princev Katoliške cerkve". Mlajših od 80 let - in torej volivcev naslednjega papeža - je 125. Med njimi je 53 Evropejcev in 35 Američanov, 16 jih je iz Afrike, 17 iz Azije, štirje pa so iz Oceanije. Slovenija ima še naprej enega kardinala: Franca Rodeta, ki pa pri 83 letih ne sodi več med volivce.

Takoj po imenovanju se je štirinajst novih kardinalov skupaj s papežem Frančiškom odpravilo na vljudnostni obisk k zaslužnemu papežu Benediktu XVI., ki prebiva v samostanu Mater Ecclesiae znotraj vatikanskih zidov.

J. R., Janko Petrovec, Radio Slovenija