Papež Frančišek v blagoslovu pozval k miru in pomoči trpečim

Slovesnosti ob krščanskem prazniku velike noči

16. april 2017 ob 12:21,

zadnji poseg: 16. april 2017 ob 13:25

Vatikan - MMC RTV SLO/STA

Papež Frančišek je opoldne podelil velikonočni blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi), slovesnosti na velikonočno nedeljo pa je začel z mašo na trgu pred baziliko sv. Petra v Vatikanu.

Frančišek je mašo začel z branjem evangelija v grščini in latinščini ob prisotnosti številnih kardinalov in škofov ter drugih visokih predstavnikov Katoliške cerkve. Na trgu mu je prisluhnilo več deset tisoč vernikov in turistov.

"Kako so lahko dogajajo tolike nesreče, bolezni, trgovina z ljudmi, vojne, uničenje, pohabljenja, maščevanje, sovraštvo, kje je Gospod," je vprašal papež.

"Nihče nas ne vpraša, ali smo zadovoljni s tem, kar se dogaja v svetu. Za mnogo stvari ni pojasnila, vendar pa se zato ne smemo zapreti, ampak moramo gledati naprej," je opozoril papež, ki je dodal, da je velika noč "več kot le praznovanje s številnimi rožami". Svoj govor je končal z besedami: "Ko greste danes domov, si ponavljajte: 'Kristus je vstal.'"

Papež za konec konfliktov po svetu

Zatem je Frančišek z balkona bazilike sv. Petra vsem zbranim in kristjanom po vsem svetu voščil ob velikonočnih praznikih ter podelil blagoslov mestu in svetu. Nagovor so v živo prenašali v številnih državah, mogoče pa ga je bilo spremljati tudi prek spleta.

Papež je pozval k večjim prizadevanjem za končanje konfliktov v svetu in k pomoči trpečim. K miru je pozval najprej v Siriji, pri čemer je obsodil sobotni samomorilski napad v Alepu, in Palestini ter Izraelu, med afriškimi državami pa je omenil Nigerijo, Južni Sudan in DR Kongo.

Pozval je še k podpori socialnemu miru v Latinski Ameriki in prizadevanjem za mir v Ukrajini. Zavzel se je za boj proti korupciji in podpori demokratičnih institucij v vseh državah, spomnil pa je tudi na pomen bližine do ljudi, ki se spopadajo z brezposelnostjo, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Slovesnosti ob najpomembnejšem krščanskem prazniku potekajo ob strogih varnostnih ukrepih, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Velikonočne slovesnosti so se v Vatikanu začele na veliki četrtek, ko je papež daroval krizmeno mašo in v skladu s katoliško tradicijo umil noge tokrat zapornikom zapora blizu Rima.

Spomin na žrtve v Siriji in Egiptu

V petek je Frančišek v baziliki sv. Petra pred več sto verniki vodil bogoslužje velikega petka, s katerim se kristjani spominjajo Jezusove smrti na križu. Ob tem so se spomnili žrtev napadov v Siriji in Egiptu. Zvečer se je papež s kristjani z vsega sveta udeležil križevega pota v rimskem Koloseju.

V soboto zvečer je imel Frančišek vigilijo, v ospredje katere je postavil breme in trpljenje beguncev, prebežnikov, izkoriščanih ter žrtev vojn. To je za papeža Frančiška peto praznovanje velike noči na čelu Cerkve.

B. V.