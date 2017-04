Papež Frančišek vodil bogoslužje velikega petka

Med velikonočnimi prazniki okrepljena varnost

14. april 2017 ob 20:25

Vatikan - MMC RTV SLO/STA

Papež Frančišek je v baziliki sv. Petra v Vatikanu pred več sto verniki vodil bogoslužje velikega petka. Slovesnosti so se udeležili številni kardinali, škofi ter akreditirani diplomati.

Ob začetku bogoslužja velikega petka, s katerim se kristjani spominjajo Jezusove smrti na križu, se je papež ulegel na tla in molil, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Pridigar papeške hiše Raniero Cantalamessa je v pridigi dejal, da večerna poročila le redko minejo brez novic o nasilju in smrti. "Ta poročila si sledijo tako hitro, da vsako noč pozabimo, kaj se zgodi čez dan," je dodal. A zakaj se potem svet še vedno spominja smrti človeka pred 2.000 leti, kot da bi se zgodila včeraj, je vprašal in odgovoril: "Zdi se, da je Jezusova smrt za vedno spremenila podobo smrti in vsakemu posamezniku dala nov pomen smrti."

Ob koncu bogoslužja je Cantalamessa spomnil na številne otroke, ki so pred kratkim v Siriji umrli zaradi kemičnega orožja in v Egiptu v dvojnem terorističnem napadu na koptski cerkvi.

Na veliki petek se kristjani spominjajo dneva, ko je Jezus po svetopisemskih zapisih trpel in umrl na križu. To je edini dan v letu, ko v katoliški cerkvi nimajo maše oziroma imajo le bogoslužje.

Križev pot pod strogimi varnostnimi ukrepi

Zvečer bo Frančišek z verniki z vsega sveta v rimskem Koloseju tradicionalno molil križev pot. Slovesnosti naj bi se udeležilo več deset tisoč vernikov. Križ bo nosila egiptovska družina. Križev pot je najdaljša velikonočna liturgija in traja skorajda tri ure. Naslednji vrhunec bo papeževa nedeljska velikonočna maša na trgu sv. Petra ter velikonočno voščilo mestu in svetu (urbi et orbi).

Dogodek bo potekal ob najstrožjih varnostnih ukrepih, saj ga bodo spremljale tudi protiteroristične enote in posebne policijske enote. Za nadzor v Rimu v času velikonočnih praznikov skrbi več tisoč vojakov.

B. V.