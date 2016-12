Papež med polnočnico spomnil na trpljenje otrok

Več tisoč kristjanov se je zbralo v Betlehemu

24. december 2016 ob 17:42,

zadnji poseg: 24. december 2016 ob 23:50

Betlehem - MMC RTV SLO/STA

Papež Frančišek je v baziliki svetega Petra v Vatikanu daroval polnočnico, med katero je spomnil na trpljenje otrok. Omenil je tudi lakoto, ki pesti Sirce, nevarnosti na njihovih prebežniških poteh in bombardiranja, ki jih ogrožajo.

Polnočnica v baziliki svetega Petra je potekala ob strogih varnostnih ukrepih.

Več tisoč kristjanov v Betlehemu

Več tisoč kristjanov z vsega sveta se je zbralo v Betlehemu na zasedenem Zahodnem bregu, kjer bodo slavili Jezusovo rojstvo. Papež poziva k premisleku o resničnem pomenu božiča.

Z zvonjenjem se je pod vodstvom jeruzalemskega latinskega patriarha Pierbattista Pizzaballe začela tradicionalna božična procesija od Jeruzalema do Betlehema. Pizzaballa bo daroval tudi polnočnico, in sicer v cerkvi svete Katarine, ki stoji v bližini bazilike Jezusovega rojstva, kjer so običajno darovali polnočno mašo, a jo letos prenavljajo.

V božični poslanici je Pizzaballa ta teden opozoril na tragedije v Siriji, Egiptu in Iraku ter dodal, da za njihovo ustavitev besede niso dovolj: "Moramo se boriti proti revščini in nepravičnosti." Prav tako je spregovoril o "stalnih ovirah za mir v Izraelu in Palestini" ter pohvalil delo papeža Frančiška.

Ena ozmed osrednjih polnočnic v svetu bo potekala v vatikanski baziliki svetega Petra, ki jo bo ob 21.30 daroval papež Frančišek. Papež je sicer pred kratkim pozval k premisleku o resničnem pomenu božiča. Vernike in vernice je pozval, naj ga skušajo pričakati v miru, pri tem pa naj si skušajo predstavljati takratno dogajanje v Betlehemu.



Betlehem leži na Zahodnem bregu, ki ga je Izrael okupiral leta 1967 in na katerem pospešeno gradi naselbine, ki so nezakonite po mednarodnem pravu, kar je potrdila petkova resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov. Betlehem je od Jeruzalema ločen z izraelskim zidom in vojaškimi nadzornimi točkami, pogosto pa je prizorišče palestinskih protestov.

V petek so tako protestniki, pri čemer so bili nekateri oblečeni kot božički, zahtevali odprtje točk, da lahko krščanski turisti laže pridejo v Betlehem. Kot poroča palestinska tiskovna agencija Maan news, so izraelske sile uporabile solzivec in streljale naboje, prevlečene z gumo. Več ljudi je bilo poškodovanih, tudi pet novinarjev.

Statistika izraleskega ministrstva za turizem kaže, da naj bi Sveto deželo v decembru obiskalo okoli 120.000 turistov, polovica od teh je kristjanov, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Pri tem pa palestinski turizem trpi veliko škodo zaradi izraelskega omejevanja gibanja po Zahodnem bregu, opozorila aktivistov navaja Maan news.

Kristjani predstavljajo okoli dva odstotka prebivalcev v Izraelu in na Zahodnem bregu ter 0,1 odstotka na območju Gaze.

B. V., B. R.