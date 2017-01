Papež: Ne obračajte se k "odrešenikom" za reševanje težav

Vodja RKC-ja svari pred populizmom

22. januar 2017 ob 16:04

Rim, Berlin - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Papež Frančišek je Evropejce posvaril, naj ne ponavljajo napak iz 30. let preteklega stoletja, glede Donalda Trumpa bo počakal, preden bo sodil. Nemški zunanji minister Frank-Walter Steinmeier pa pravi, da je s Trumpom prišel konec neke dobe.

V intervjuju za španski dnevnik El Pais je papež Evropo posvaril pred populizmom in naj ne ponavljajo napak, ki so bile storjene v 30. letih preteklega stoletja, ko so se ljudje obrnili k "odrešenikom", da bi rešili njihove politične in gospodarske težave, kar se je končalo z vojno.

"Nemčija je bila država, katere narod je bil potopljen v krizo in iskal svojo identiteto, dokler se nenadoma ni pojavil ta karizmatični vodja in jim obljubil, da jim bo vrnil identiteto. A dal jim je popačeno identiteto in vsi vemo, kaj se je zgodilo. Hitler ni ukradel moči. Izvolili so ga njegovi ljudje, nato pa je uničil svoje ljudi," je izpostavil.

"V časih krize nam manjka presoje, to je zame vedno referenca. Zato vedno poskušam povedati ljudem: pogovarjajte se med seboj, pogovarjajte se drug z drugim," je dodal.



Poudaril je, da je prehitro soditi Trumpa, ki je kot 45. predsednik ZDA prisegel v petek. "Bomo videli. Bomo videli, kaj bo naredil, nato bomo sodili. Ne maram prehitevati in soditi ljudi prezgodaj," je dejal. Obenem ga je opomnil, da mora v času svojega mandata skrbeti za revne in zavržene.

Vsaka država pa ima pravico, da jo skrbi za svoje meje, meni vodja Katoliške cerkve. Države, ki jim grozi terorizem ali druge nevarnosti, imajo pravico do še večjih skrbi. "Nobena država nima pravice, da odvzame državljanom pravico do dialoga s sosedi," je dejal Frančišek.

Na vprašanje o trenutnem položaju sveta je odgovoril: "Trenutno izkušamo tretjo svetovno vojno v majhnih koščkih, v bližnji preteklosti so govorili o morebitni jedrski vojni, kot da bi igrali karte. To me skrbi."

Še težavnejša bilaterala

Ustoličenje Trumpa pa je komentiral tudi Steinmeier v uvodniku nemškega tabloida Bild. V njem je po poročanju spletnega Deutsche Welle opozoril, da Trumpova izvolitev pomeni konec neke dobe. "Starega sveta 20. stoletja je nepreklicno konec. Kako bo videti jutrišnji svet, še ni bilo odločeno, to je povsem odprto," je zapisal.



"Kot vedno so ob predaji oblasti določene negotovosti, dvomi in vprašanja o poti, ki jo bo novo vodstvo ubralo. Vendar je v teh časih globalnega nereda danes veliko na kocki," opozarja Steinmeier.



Dodal je, da bo nemška vlada poskušala najti dialog z novo ameriško administracijo in ji poskusila predstaviti "naša stališča, vrednote in interese". Prepričan je, da bo v Washingtonu našel sogovornike, ki se zavedajo, da tudi velike države potrebujejo zaveznike.

A. Č.