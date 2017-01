Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Papež meni, da moramo biti med seboj močneje povezati in se tako upreti praznini in osamljenosti. Foto: Reuters Svetovni dan miru, ki letos poteka že 50. zapovrstjo, je Katoliška cerkev uvedla na pobudo papeža Pavla VI. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Papež: Nismo potrošne dobrine, skrbeti moramo drug za drugega

Svetovni dan miru že 50. zapovrstjo

1. januar 2017 ob 16:54

Vatikan - MMC RTV SLO/STA

Ob svetovnem dnevu miru je papež Frančišek v baziliki svetega Petra opozoril pred sebičnostjo in duhovno osiromašenostjo, zaradi katere se ljudje osredotočamo le sami nase in na svoje interese.

Družba, kjer takšna kultura prevladuje, je po njegovih besedah izgubila vrednote, kot so smeh, igra in mir. "Nismo potrošne dobrine, temveč smo poklicani, da skrbimo drug za drugega," je dejal in opozoril pred "razpadlo in razcepljeno kulturo".

Ob tem je opozoril na vlogo matere, ki je po njegovem prepričanju najmočnejši vzgib proti individualističnim in sebičnim težnjam. "Družba brez mater ne bi bila le neusmiljena družba, temveč hladna družba, ki je izgubila srce in smisel družine." Po njegovih besedah matere niso obupale niti v najbolj groznih trenutkih, ampak so vedno izkazovale svojo brezpogojno naklonjenost, moč in upanje.

Frančišek je izrazil tudi sožalje družinam ubitih v današnjem napadu v nočnem klubu v Carigradu in celotnemu turškemu ljudstvu.

Svetovni dan miru

Svetovni dan miru, ki ga letos zaznamujemo že 50. zapovrstjo, je Katoliška cerkev uvedla na pobudo papeža Pavla VI. Poslanico, ki jo papež ob tej priložnosti napiše na posebej izbrano temo, Vatikan vsako leto pošlje na ministrstva za zunanje zadeve po vsem svetu. Letos dan poteka pod geslom Nenasilje: slog politike za mir.

Papež Frančišek je v poslanici narode, voditelje in posameznike pozval k politiki miru oziroma k prizadevanjem za mir. "Nasilje ni zdravilo za naš razdrobljeni svet," ugotavlja.

V poslanici je svetovne voditelje pozval k razorožitvi, prepovedi in odpravi jedrskega orožja, hkrati pa pozval, naj se konča nasilje v družini. Poudaril je tudi, da bo Cerkev spremljala vsak poskus vzpostavljanja miru. Med drugim bo v ta namen še ta mesec zaživel nov dikasterij (urad rimske kurije), ki naj bi Cerkvi pomagal "k učinkovitejšemu pospeševanju pravičnosti in miru".

