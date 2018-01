Papež obsodil uničevanje okolja v Amazoniji

Staroselci papežu podarili lok in puščico

19. januar 2018 ob 21:31

Puerto Maldonado - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Papež Frančišek je na obisku v perujski Amazoniji obsodil uničevanje okolja na območju in pozval k zaščiti gozda pred multinacionalkami in pohlepom. Tamkajšnjim staroselcem je obljubil podporo.

"Avtohtono prebivalstvo Amazonije na svojem ozemlju ni bilo še nikoli tako ogroženo kot danes," je papež dejal ob srečanju s predstavniki staroselcev iz 20 različnih plemen v mestu Puerto Maldonado na jugovzhodu Peruja.

V govoru na robu perujskega deževnega gozda je papež dejal, da imajo Amazonija in njena ljudstva "globoke rane", in obsodil ropanje narave v porečju Amazonke, ki ga podžiga pohlep po nafti, plinu, lesu in zlatu.

Posledice nebrzdanega gospodarskega izkoriščanja pokrajine so po njegovih besedah uničenje okolja, suženjstvo in prisilna prostitucija. Ogrožena pa je tudi kultura staroselcev, ki izgubljajo naravno življenjsko okolje in so se prisiljeni seliti drugam, je poudaril Frančišek.

Dejal je še, da sta priznanje in dialog najboljša pot za spremembo zgodovinskih odnosov, ki sta jih zaznamovala izključevanje in diskriminacija. Izpostavil je tudi, da Amazonija ni le rezervat biotske raznovrstnosti, temveč tudi kulturni rezervat, ki ga je treba ohraniti.

Avtohtoni prebivalci pozdravili s petjem in plesom

Papeža so ob prihodu v Puerto Maldonado s plesom in petjem pozdravili predstavniki tamkajšnjih plemen s poslikanimi telesi in naglavnim okrasjem iz pisanih peres. Srečanja so se poleg perujskih udeležili tudi predstavniki staroselcev iz porečja Amazonke iz Brazilije in Bolivije.

Predstavniki enega izmed plemen so Frančišku podarili puščico in pentljo ter ga tako na simbolen način prosili, naj zaščiti njihovo pravico do ozemlja. Papež je Katoliško cerkev na odročnih delih Amazonije pozval, naj v šolah, univerzah in drugih pedagoških ustanovah še naprej spodbuja medkulturno in dvojezično izobrazbo.

Južnoameriška turneja

Papež Frančišek je ponedeljek v Čilu začel svojo turnejo po Južni Ameriki, v četrtek pa je pripotoval v Peru, drugo in zadnjo državo svoje enotedenske turneje, ki jo bo sklenil v nedeljo v Limi.

J. R.