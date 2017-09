Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! "Vsak trud za mir brez zavezanosti k spravi je obsojen na propad," je Frančišek dejal v mestu Villavicencio. Foto: Reuters Maše na prostem v Viillavicenciu se je udeležilo več sto tisoč vernikov. Foto: Reuters Srečanja v Villavicenciu so se udeležili tudi razseljeni domorodci s podeželja. Foto: Reuters Sorodne novice Papež v Kolumbiji: "Mir naj postane dolgotrajna zaveza" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Papež poziva skeptične Kolumbijce, naj bodo odprti za spravo

Obisk bo nadaljeval v nekdaj zloglasnem Medellinu

9. september 2017 ob 11:44

Villavicencio - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Papež Frančišek je na velikem srečanju za mir Kolumbijce znova pozval k spravi. Pri maši v Villavicenciu je obsodil tudi verbalno in fizično nasilje nad ženskami in pozval k njihovemu spoštovanju.

Kot je dejal pri dopoldanski maši na odprtem v Villavicencii, kjer se je zbralo 400.000 vernikov, Sveto pismo slavi ženske, ki so močne in vplivne. Po njegovih besedah je še vedno v družbi veliko patriarhalnih in šovinističnih navad ter nasilja nad ženskami. V Kolumbiji je vsake štiri dni ubita ženska, veliko jih žrtev nasilja zdajšnjega ali nekdanjega partnerja. Po podatkih kolumbijskega inštituta za medicino in forenzične znanosti je leta 2015 zlorabo svojih partnerjev prijavilo skoraj 41.000 žensk, 80 odstotkov napadov se je zgodilo za vrati njihovih domov.

Pri maši je za blažena razglasil duhovnika Pedra Maria Ramireza in Jesusa Emilia Jaramilla, ki sta bila ubita v letih 1948 in 1989. Vrhunec petkovega dne in petdnevnega papeževega obiska je bilo popoldansko veliko srečanje za mir. "Dragi prebivalci Kolumbije: ne bojte se zaprositi za odpuščanje ali ga ponuditi," je dejal na srečanju, ki se ga je udeležilo okoli šest tisoč žrtev 50-letne državljanske vojne in nekdanji gverilci. Za veliko presenečenje je še pred srečanjem poskrbel nekdanji vodja Farca Rodrigo Londono, ki je v odprtem pismu papeža prosil za odpuščanje za trpljenje, ki ga je povzročil Farc. "Vaše ponavljanje o neskončni božji milosti me je spodbudilo, da zaprosim za vaše odpuščanje za vsako solzo ali trpljenje, ki smo ga povzročili Kolumbijcem," je zapisal Londono, znan tudi kot Timočenko.

Kolumbijska vlada in nekdanja največja uporniška skupina Farc sta novembra lani podpisali mirovni sporazum, s katerim se je končala 52-letna državljanska vojna. Farc je nato predal svoje orožje in se preoblikoval v politično stranko.

Pričevanje štirih vpletenih

Papež je na srečanju prisluhnil pričevanjem štirih vpletenih v polstoletne spopade: ženski, ki se je paravojaški skupini pridružila pri 16 letih, nekdanjemu pripadniku Farca in dvema žrtvama nasilja. Ena izmed žrtev, ki je v državljanski vojni izgubila očeta, moža in dva otroka, je ob bučnem aplavzu pozvala k odpuščanju, da bi se "prekinil krog nasilja".

V 50 letih 220.000 mrtvih

V spopadih med paravojaškimi enotami, marksističnimi uporniki in vladnimi silami je bilo v 50 letih ubitih več kot 220.000 ljudi, sedem milijonov jih je bilo razseljenih. Po vladnih podatkih je bilo okoli 20.000 prebivalcev, večina med njimi deklet in žensk, žrtev posilstva in spolnega nasilja, ki sta ga izvajali obe vpleteni strani.

Znotraj kolumbijske družbe obstaja velik razkol glede spoštovanja določil mirovnega sporazuma. Številni so jezni, ker se bodo v skladu s sporazumom Farcovi voditelji, ki so bili obtoženi ugrabitev in umorov, izognili zaporu in se bodo kot člani nove politične stranke lahko potegovali za poslanske sedeže. "Brez doma je velik izziv za vsakega izmed nas, da zaupamo tistim, ki so povzročili trpljenje v skupnosti in državi na splošno, da bodo storili korak naprej," je dejal papež in pozval k sprejemu tistih, ki priznavajo napake in si resnično želijo odkupiti.

Ob odhodu iz mesta je opravil molitev pri križu sprave, spomeniku žrtvam in preživelim in zasadil drevo.

Velik napredek nekoč zloglasnega Medellina

Papež bo obisk nadaljeval v Medellinu, nekoč zloglasni mamilarski utrdbi Pabla Escobarja, ki je v dveh desetletjih prehodil dolgo pot in postal vzor urbanega razvoja. V soseskah, kjer so leta potekala strelski spopadi, so v zadnjih letih zgradili knjižnice in uvedli električna vozila.

Prvi obisk papeža po 30 letih

Frančišek je tretji papež na obisku v Kolumbiji, pred njim sta to latinskoameriško državo obiskala Pavel VI. leta 1964 in Janez Pavel II. leta 1986. To je že peto romanje Frančiška v Latinsko Ameriko, na prejšnjih poteh je obiskal Brazilijo, Ekvador, Bolivijo, Paragvaj, Kubo in Mehiko, še vedno pa se ni ustavil v rodni Argentini.

K. T.