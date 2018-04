Papež v blagoslovu pozval k miru med Izraelci in Palestinci ter v Siriji in drugje

Papež Frančišek je v blagoslovu urbi et orbi na Trgu sv. Petra pozval k miru po svetu. Izpostavil je konflikt med Izraelci in Palestinci, vojno v Siriji, tudi Južni Sudan in Demokratično republiko Kongo.

Poglavar Rimskokatoliške cerkve je pozval k miru "na celotnem svetu, začenši z ljubljeno in dolgo časa trpečo deželo Sirijo, katere ljudje so izmučeni zaradi na videz neskončne vojne". Pozval je h koncu "pokola" v državi in dostavi humanitarne pomoči. V soboto je sirska vojska sporočila, da je prevzela nadzor nad večino mest in vasi v Vzhodni Guti.

Po izraelskem streljanju na palestinske protestnike, v katerem je umrlo najmanj 16 Palestincev, je papež več deset tisoč zbranim dejal, da rane konflikta "ne prizanašajo ljudem, ki so brez obrambe". Papež je pozval tudi k miru v Južnem Sudanu in DR Kongu.

V blagoslovu je pozval še k mednarodni pomoči za Venezuelo, da ljudem ne bi bilo treba zapuščati svoje domovine zaradi gospodarske in politične krize.

Glede Korejskega polotoka je dejal, da upa, da bodo "plodovi dialoga" pomagali pri dosegi miru in harmonije. Predstavniki Severne in Južne Koreje se bodo namreč 27. aprila sestali prvič po več kot desetletju.

Molil je, da bo Jezusovo sporočilo prineslo "upanje in dostojanstvo tja, kjer so pomanjkanje in izključenost, lakota in brezposelnost, kjer so migranti in begunci - ki jih tako pogosto zavrže današnja kultura porabe - in žrtve trgovine z mamili, tihotapljenja ljudi in sodobnih oblik suženjstva".

Strogi varnostni ukrepi

Pred blagoslovom je papež daroval velikonočno mašo. Na trgu se je pod strogimi varnostnimi ukrepi zbralo več deset tisoč ljudi, med njimi številni kardinali in duhovniki. Verniki in turisti, ki so se želeli udeležiti maše, so morali med drugim skozi detektorje kovin, pregledali so tudi njihovo prtljago. Širše območje okoli Vatikana je bilo zaprto za promet.

"Naša vera je rojena na velikonočno jutro: Jezus živi! Ta izkušnja je v samem srcu krščanskega sporočila," je že zjutraj na družbenem omrežju Twitter zapisal papež Frančišek.

V Rimu je med velikonočnimi prazniki na ulicah okoli 10.000 policistov, v mestu pa vlada precejšnja napetost. Ta teden so v Italiji opravili štiri hišne preiskave in aretirali sedem ljudi, ki naj bi bili povezani z napadalcem s tovornjakom v Berlinu leta 2016 Anisom Amrijem.

Papež želi milost svetega sramu

Papež je daroval maše in vodil slovesnosti že v obredih v dneh pred veliko nočjo. V soboto je ob velikonočni vigiliji krstil osem odraslih posameznikov, vključno z migrantom iz Nigerije, ki je v Italiji postal junak, potem ko je lani v državi preprečil rop. V pridigi je papež opozoril, da se kristjani ne smejo vdati prepričanju, da sami ne morejo storiti nič za odpravo številnih krivic v svetu.

Na veliki petek je papež v rimskem Koloseju vodil molitev križevega pota in Jezusa prosil, naj vernikom podeli milost svetega sramu, skesanosti in upanja. Na veliki četrtek pa je v rimskem zaporu Regina Coeli umil noge 12 zapornikom, med katerimi so bili poleg osmih katoličanov tudi dva muslimana ter po en pravoslavni vernik in budist.

