Papež vodji kongregacije za nauk vere ne bo podaljšal mandata

Kardinal Müller ni skrival nestrinjanja s papežem

Papež Frančišek bo na položaju vodje kongregacije za nauk vere konservativnega nemškega kardinala Gerharda Ludwiga Müllerja zamenjal s španskim nadškofom Luisom Franciscom Ladario Ferrerjem.

Papež Frančišek in kardinal Müller pri svojih stališčih nista soglasna, saj se kardinal ne strinja s papeževo vizijo bolj vključujoče Cerkve.

Vatikan je v kratki izjavi za javnost pojasnil, da petletnega mandata vodje kongregacije za nauk vere Müllerju ne bodo podaljšali. Razlogov za odločitev niso pojasnili.

Mediji poročajo, da se Müller glede številnih tem ni strinjal s papežem. Po poročanju jezuitskega časnika America naj bi več kardinalov zahtevalo odstavitev nemškega kardinala, ker je večkrat javno izrazil nestrinjanje s papeževimi stališči.

Müller nasprotoval vnovični poroki

Eden najvplivnejših kardinalov v Vatikanu je med drugim nasprotoval Frančiškovemu popuščanju ljudem, ki so se po ločitvi znova poročili in so želeli prejeti obhajilo. Müller je poleg tega skupaj s še štirimi konservativnimi kardinali zahteval tudi pojasnitev dvomov glede smernic o družini, ki jih je papež objavil aprila letos.

Kongregacija pod Müllerjevim vodstvom je bila tarča kritik, da nasprotuje ustanovitvi posebnega sodišča za škofe, ki so prikrivali spolne zlorabe. Müller je v javnem pismu zapisal, da gre za projekt, za katerega menijo, da bi podvajal že obstoječe pobude na tem področju.

Müller, ki je vodenje kongregacije prevzel 2. julija 2012, mandat pa se mu izteče v nedeljo, je bil ob papeževi odločitvi presenečen. "Med papežem in mano ni bilo nesoglasij," je povedal za nemški časnik Allgemeine Zeitung. Papež se je po njegovih besedah pač odločil, da bo na položaju zgolj pet let.

Kot je še povedal Müller, je prvi, za katerega Frančišek ni podaljšal mandata. Dodal je, da ostaja v Vatikanu.

Ferrer doslej sekretar kongregacije

Na položaju ga bo nasledil španski nadškof Ladaria Ferrer, ki ga je že leta 2008 tedanji papež Benedikt XVI. imenoval za sekretarja kongregacije. Tako je bil 73-letni nadškof v zadnjih letih drugi mož te službe in eden najožjih Müllerjevih sodelavcev.

Tako kot papež Frančišek tudi Ladaria Ferrer prihaja iz jezuitskega redu. V nasprotju z Müllerjem naj ne bi želel publicitete in pojavljanja v medijih. "Oba govorita isti jezik. Ladaria je krotek. Ne bo se razburjal in ogrožal papeža," je za Reuters povedal vatikanski duhovnik, ki je želel ostati neimenovan.

Buren vatikanski teden

Za Vatikanom je buren teden, saj je bil v četrtek avstralski kardinal George Pell v svoji domovini obtožen spolnih zlorab. Papež mu je dovolil začasen odhod iz Vatikana, da se pripravi na odgovor na obtožbe.

