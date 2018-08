Papeža sram zaradi "odvratnih zlorab otrok" irskih klerikov

Irska dovolila poroke istospolnih parov in splav

25. avgust 2018 ob 16:08,

zadnji poseg: 25. avgust 2018 ob 16:25

Dublin - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Papež Frančišek je na Irskem izrazil "sram in trpljenje", ker se cerkvene oblasti niso ustrezno spopadle s spolnimi zlorabami, ki so jih na Irskem zagrešili kleriki.

"Neuspeh cerkvenih organov – škofov, duhovnikov in drugih – pri spoprijemanju z odvratnimi zločini sproža zgražanje in ostaja razlog za trpljenje in sram katoliške skupnosti. Tudi jaz čutim tako," je med prvim papeškim obiskom na Irskem po 39 letih dejal papež Frančišek.

Dejal je, da lahko samo prizna težo škandala, ki so ga pripadniki Cerkve zagrešili z zlorabami otrok, ki so jim bili zaupani v varstvo in izobraževanje. Dodal je, da še posebej misli na "ženske, ki so bile v preteklosti izpostavljene težkim preizkušnjam".

Številne preiskave na Irskem so pokazale, da so v preteklosti v posvojitev nezakonito dali številne otroke neporočenih žensk, pri tem pa sta sodelovali država in Katoliška cerkev.

Irska vse bolj sekularna

Papež je obenem Irce v času, ko se v državi krepi sekularizacija, pozval, naj ohranijo vero. Zgovoren je podatek, da je leta 1979 obisk papeža Janeza Pavla II. podrobno spremljalo – se udeležilo procesij na ulicah ali se pridružilo molitvi – 2,7 milijona ljudi izmed tedaj 3,4-milijonske irske populacije. Danes na Irskem živi 4,8 milijona ljudi, papežev obisk pa bo spremljalo štirikrat manj ljudi, kot pred 39 leti.

Frančišek je dopoldne prispel na dvodnevni obisk Irske. Papeža sta na letališču v irski prestolnici Dublin med drugim pričakala zunanji minister Simon Coveney z družino in dublinski nadškof Diarmuid Martin, srečal se je tudi že s predsednikom Michaelom D. Higginsom in premierjem Leom Varadkarjem, homoseksualcem, ki je uspešno vodil kampanji za poroke istospolnih parov in rahljanje zakonodaje o splavu.

Varadkar je papežu dejal, da so rane po zlorabah še vedno odprte in da je treba storiti veliko zdravljenje žrtev. Dodal je tudi, da je prišel čas za zelo drugačno Irsko, ki bi lahko s Cerkvijo vzpostavila nov odnos, in papeža pozval, naj za to uporabi svoj vpliv.

Protestniki za reforme Cerkve

Med obiskom papeža v Dublinu poteka tudi protest skupine Mi smo Cerkev, ki se zavzema za reforme Katoliške cerkve, med drugim za možnost posvetitve žensk v duhovnice in odpravo izključevanja istospolnih.

Papež se bo med dvodnevnim obiskom na Irskem sešel tudi z žrtvami spolnih zlorab v irskih cerkvenih institucijah. Osrednji namen papeževega potovanja na Irsko je sicer udeležba na devetem svetovnem srečanju družin, ki poteka vsaka tri leta.

J. R.