Papeževa priprošnja za preganjane kristjane

Frančišek na nedeljskem blagoslovu obsodil napad v Siriji

17. april 2017 ob 15:40

Vatikan - MMC RTV SLO/STA

Papež Frančišek se je ob molitvi na današnji velikonočni ponedeljek devici Mariji še posebej priporočil za pomoč preganjanim kristjanom v različnih delih sveta. Pozval je tudi h konkretnim dejanjem miru in sprave.

Kdor trpi in se znajde v težavah, ne sme postati žrtev pesimizma in predaje, je poudaril papež. "Kdor trpi, mora v nas najti brata in sestro, ki vlivata tolažbo in podporo," je še dejal ob molitvi z več deset tisoč verniki na Trgu svetega Petra.

Trpljenja kristjanov se je papež spomnil že na veliki petek in veliko soboto. Tudi v nedeljskem velikonočnem blagoslovu mestu in svetu (urbi et orbi) je spomnil na številna krizna žarišča po svetu, med drugim v Siriji, Sveti deželi in nekaterih afriških državah.

Obsodil je tudi sobotni samomorilski napad v sirskem Alepu, v katerem je umrlo 126 ljudi, med njimi 68 otrok.

Velikonočne slovesnosti so v Rimu potekale ob poostrenih varnostnih ukrepih, saj so mesto nadzorovali tudi protiteroristične enote in pripadniki posebne policije. Okolica Trga svetega Petra je bila zavarovana s pregradami, obiskovalci pa so morali prestati stroge varnostne preglede.

K. S.