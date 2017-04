Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Elizejske poljane s Slavolokom zmage so ena najbolj obleganih turističnih točk v Franciji. Foto: Reuters Prav med napadom je enajst kandidatov skušalo še zadnjič prepričati volivce, naj v nedeljo glasujejo zanje. Foto: Reuters Sorodne novice Na Elizejskih poljanah ubita policista Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pariški napadalec je v preteklosti že streljal na policiste

Odgovornost prevzela Islamska država

21. april 2017 ob 07:39

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Napadalec, ki je v četrtek zvečer na Elizejskih poljanah streljal na policiste, je bil francoskim varnostnim organom znan in je bil že tarča protiteroristične preiskave. Odgovornost za napad je prevzela Islamska država.

Francoski preiskovalci imena napadalca še niso sporočili, so pa dejali, da so ga identificirali s pomočjo dokumentov, ki jih je pustil v avtomobilu. Okoli 21.00 je na Elizejskih poljanah ustavil svoje vozilo v bližini policijskega kombija, izstopil in z avtomatskim orožjem začel streljati. Ko je ubil enega policista, je skušal pobegniti in v teku še naprej streljal, tako da je ranil še dva policista. Nato je sam padel pod streli varnostnih organov.

Predčasno so ga izpustili

Tamkajšnji mediji poročajo, da gre za 39-letnega moškega, ki je živel v predmestju Pariza in je bil na radarju varnostnih organov in obveščevalnih služb kot potencialni islamski skrajnež. "Njegovega imena ne bom razkril, saj preiskava še poteka, preiskujemo predvsem to, ali je imel sodelavce," je dejal tožilec François Molins.

Po poročanju francoskih medijev je bil napadalec leta 2005 obsojen zaradi treh poskusov umora, v dveh primerih zaradi poskusa umora policistov. Februarja so ga prijeli zaradi načrtovanja umora policista, a so ga izpustili zaradi pomanjkanja dokazov.

Islamska država, ki je prevzela odgovornost za napad, je sporočila, da je šlo za njenega borca z belgijskim državljanstvom po imenu Abu Jusuf Al Baljiki.

Hollande: Napad je povezan s terorizmom

Po napadu so izpraznili celotno avenijo Elizejske poljane, ki velja za eno najbolj turistično obleganih znamenitosti v francoski prestolnici.

Francoski predsednik François Hollande, ki je sklical sestanek varnostnega kabineta, je izrazil prepričanje, da je bil napad povezan s terorizmom in dodal, da vsa država stoji za varnostnimi organi, padlega policista pa bodo pokopali z državnimi častmi.

V nedeljo volitve

Prav med napadom se je po televiziji zadnjič pojavilo enajst kandidatov, saj bo v Franciji v nedeljo potekal prvi krog predsedniških volitev. Kandidatka skrajne desnice Marine Le Pen je po napadu tvitnila: "Sočustvujem z našimi varnostnimi silami, ki so bile znova napadene", desnosredinski François Fillon je poudaril, da "policisti žrtvujejo svoja življenja, da branijo naša", neodvisni kandidat Emmanuel Macron je izjavil, da je prva predsednikova dolžnost zagotavljanje varnosti, kandidat skrajne levice Jean-Luc Melenchon pa je tvitnil, da bodo teroristični napadi vedno kaznovani. Vsi glavni kandidati so odpovedali za danes napovedane dogodke v okviru zadnjega dne kampanje.

Napad je obsodila tudi mednarodna skupnost. Ameriški predsednik Donald Trump je tako izrazil sožalje vsem Francozom in dodal: "Videti je, da se je zgodil nov teroristični napad. Kaj lahko rečem? To se nikoli ne konča." Nemška kanclerka Angela Merkel pa je sporočila, da Nemčija "močno in odločno" stoji Franciji ob strani.

Še vedno izredne razmere

Do streljanja je prišlo zgolj dva dneva po aretaciji dveh terorističnih osumljencev, ki naj bi načrtovala skorajšnji napad. Pri njiju so našli tudi orožje in eksploziv.

V Franciji še vedno veljajo izredne razmere, ki so jih uveljavili po napadih leta 2015. Na ulicah je več tisoč vojakov in oboroženih policistov.

A. P. J.