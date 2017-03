Pariz: Na letališču Orly ubit moški, ki je vojaku odvzel orožje

Poteka varnostna operacija

18. marec 2017 ob 09:39,

zadnji poseg: 18. marec 2017 ob 11:01

Pariz - MMC RTV SLO

Na pariškem letališču Orly so varnostne sile ustrelile in ubile moškega, ki je vojaku odvzel orožje, nato pa pobegnil, a so ga izsledili. Ranjenih ni bilo.

Da je moški vojaku odvzel orožje in pobegnil, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na navedbe notranjega ministrstva. Po poročanju BBC-ja oblasti sporočajo, da se je moški približal skupini vojakov, ki so patruljirali po letališču, in pobegnil z orožjem v trgovino. Takrat je bil ustreljen in ubit.

Streli so odjeknili okrog 8.30. Zatem so popolnoma zaprli tako južni kot zahodni terminal letališča. Z južnega so evakuirali približno 3.000 potnikov, potniki na zahodnem pa tam ostajajo. Letalski promet nad Orlyjem so popolnoma ustavili, številne lete so preusmerili na letališče Charles de Gaulle.

Na letališču poteka varnostna operacija. Varnostne sile naj bi se želele prepričati, da napadalec ni imel sodelavcev. Posebne ekipe preiskujejo, ali je bil moški morebiti opremljen z eksplozivom. Na letališče prihaja notranji minister Bruno Le Roux. V incidentu na začetku februarja je bil na območju muzeja Louvre v Parizu ustreljen in ranjen človek, ki je oborožen z mačeto napadel vojake.

Ločen incident severno od Pariza

Francosko notranje ministrstvo medtem po poročanju Reutersa sporoča, da je bil v ločenem incidentu severno od Pariza med nadzorom prometa ustreljen in ranjen policist. Osumljenec je pobegnil v avtomobilu. Zaenkrat še ni jasno, ali sta incidenta povezana, poroča BBC.

B. V.