Pariz: Netanjahu na komemoraciji v spomin na aretirane Jude

Kritike obiska izraelskega premierja

16. julij 2017 ob 13:31,

zadnji poseg: 16. julij 2017 ob 14:21

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je prišel v Pariz na komemoracijo v spomin na množično aretacijo Judov leta 1942, zaradi česar so ga kritizirali tudi francoski Judje.

16. in 17. julija 1942 v času nacistične okupacije Francije je bilo aretiranih več kot 13.000 Judov, preden so bili z vlaki deportirani v koncentracijska taborišča, predvsem v Auschwitz. Med njimi je bilo okoli 4.000 otrok. Od 13.000 jih je manj kot 100 preživelo.

Tema še vedno deli francosko javnost in politiko. Aprila letos je tako takratna predsedniška kandidatka Marine Le Pen iz skrajno desne Nacionalne fronte dejala, da Francija ni odgovorna za to tragedijo, zaradi česar so se nanjo usule kritike, poroča BBC.

Gost tudi Netanjahu

Na komemoracijo je prišel tudi izraelski premier, ki se bo tudi prvič sešel s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Netanjahu naj bi skušal izvedeti, kakšna so Macronova stališča do t. i. bližnjevzhodnega mirovnega procesa.

Macron se je ta mesec v Parizu sešel s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom. Ponovil je izraz francoske podpore rešitvi v obliki dveh držav in nasprotovanje izraelski gradnji naselbin na zasedenem ozemlju.

Dogodek ni povezan z Izraelom

Netanjahujevega obiska in navzočnosti na komemoraciji v Parizu pa niso vsi pozdravili. Med kritiki so tudi francoski Judje. Zveza francoskih Judov za mir je tako odločitev, da se Netanjahuja povabi na dogodek, označila za "šokantno" in "nesprejemljivo". Nekdanji francoski veleposlanik v Izraelu Elie Barnav pa je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal: "Zaradi Netanjahujeve navzočnosti se počutim nekoliko nelagodno." Kot je dejal, dogodek, ki se ga zaznamuje, "ni nikakor povezan z Izraelom".

Netanjahu še z Orbanom

Netanjahu bo 18. julija obiskal Budimpešto, kjer se bo sešel z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, ki je sam deležen očitkov o antisemitizmu. Na predvolilnem shodu pred dvema tednoma je po poročanju izraelskega časopisa Haaretz hvalil madžarskega voditelja v času druge svetovne vojne Miklósa Horthyja, ki je sodeloval z nacisti. V času njegove vladavine je bilo iz Madžarske deportiranih pol milijona Judov v koncentracijska taborišča, kjer jih je večina umrla.

Izrael je zaradi Orbanove izjave protestiral, a se je za uspešnost srečanja med premierjema zadovoljil z medlim pojasnilom madžarskega zunanjega ministrstva, še poroča Haaretz.

