Pariz: Novi protesti proti policijskemu nasilju

Tokratni protesti v 18. okrožju

16. februar 2017 ob 21:24

Pariz - MMC RTV SLO

Francijo je po policijskem posilstvu 22-letnega temnopoltega fanta zajel val protestov proti policijskemu nasilju. V sredo zvečer so se nemiri nadaljevali v 18. pariškem okrožju.

Na severu Pariza se je po oceni policije zbralo okoli 400 ljudi. Protestniki so nosili transparente z gesli: "Pravica za Thea", "Soočeni s policijsko nedotakljivostjo bodimo neobvladljivi" in "Policisti, posiljevalci, atentatorji". Nekateri izmed njih so bili maskirani. Po poročanju Independenta so nekateri protestniki zanetili več kupov smeti in smetnjakov. Policija je v odgovor med protestnike vrgla pločevinke solzivca, ki so jih protestniki zmetali nazaj. Ena trgovina je bila oropana, razbitih je bilo več oken.

Zadnji val protestov proti policijskemu nasilju je sprožil incident drugega februarja, v pariškem predmestju Aubervilliers, ko so 22-letnega temnopoltega Thea, katerega priimek ni znan, med pregledom policisti tako pretepli in mu s policijsko palico, t. i. teleskopko, tako hudo poškodovali anus, da je ta še vedno v bolnišnici.

Tožilstvo je medtem enega od policistov obtožila posilstva, trije drugi policisti pa so obtoženi napada. Vsi štirje so suspendirani, tožilstvo pa primer še vedno preiskuje. Policija je dogodek označila za nenamernega, kar je javnost še dodatno razburilo. V demonstracijah, ki so se doslej zvrstile po celi državi, je bilo skupno aretiranih 200 ljudi, poroča Independent.

Trenutni protesti spominjajo na pretekle izgrede v francoskih predmestjih, katerih predvsem temnopolti prebivalci opozarjajo na diskriminatorni odnos policije.

