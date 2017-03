Pariz: Protesti in nemiri po smrti Kitajca, ki je umrl zaradi strelov policije

Kitajska vlada Francijo poziva, naj zaščiti njene državljane

28. marec 2017 ob 14:10

Pariz - MMC RTV SLO

V pariških protestih proti policijskemu nasilju po smrti kitajskega državljana, ki je umrl zaradi strelov policije, je policija pridržala več kot 30 ljudi, trije policisti so poškodovani.

V nedeljo ponoči je pariška policija v 19. okrožju ustrelila 56-letnega Lju Šaoja, kitajskega državljana in očeta petih otrok. V izjavi za javnost policija trdi, da je moški napadel policista z ostrim predmetom, nakar ga je drugi policist ustrelil. Policist naj bi preživel le zaradi uporabe neprebojnega jopiča, kitajski državljan je umrl na kraju dogodka, poroča BBC.

Družinski odvetnik vztraja, da je izjava policije sporna. Ena izmed Ljujevih hčera je francoskim medijem povedala, da je njen oče, ki je sicer slabo govoril francosko, v rokah držal škarje za pripravo rib, ko je šel proti vhodnim vratom, skozi katera naj bi policija vlomila in moškega ustrelila.

Vnovični protesti proti policijskemu nasilju

V odgovoru na dogajanje se je v Parizu zbralo več kot 150 protestnikov, ki so policistom kričali "morilci". V nemirih je policija pridržala 30 protestnikov, pri čemer so se trije policisti poškodovali. Tudi prejšnji mesec so v Franciji po domnevnem policijskem posilstvu afriškega mladostnika Francijo zajeli protesti proti policijskemu nasilju.

Odziv kitajske vlade

Medtem je kitajska vlada vložila uradno pritožbo in Francijo pozvala, naj zaščiti njene državljane. Kitajska vlada je sicer že v preteklosti pozvala Francijo, naj zaščiti kitajske turiste pred uličnimi tolpami, zdaj pa je prvič posredno kritizirala tudi delo francoske policije.

J. R.