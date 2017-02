Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Protestniki so na policijsko nasilje opozorili z grmadenjem predmetov pred šolske vhode. Foto: EPA Policija je uporabila solzivec. Foto: Reuters Sorodne novice V Franciji se nadaljujejo protesti proti policijskemu nasilju Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pariz: Protestniki zaradi policijskega nasilja blokirali 16 srednjih šol

Demonstracije zaradi policijskega nasilja potekajo že slab mesec

23. februar 2017 ob 16:39

Pariz - MMC RTV SLO

Protestniki v Parizu so v protest proti policijskemu nasilju nad mladim temnopoltim moškim otežili vstop v 16 srednjih šol, policija pa je zoper njih uporabila solzivec in jih nekaj aretirala.

Gre za nove v nizu demonstracij, ki jih je sprožil primer Thea, kot je v javnosti znan temnopolti 22-letnik, ki je moral biti po tem, ko so ga v začetku februarja zaustavili policisti, operiran, saj je imel močno poškodovan zadnjik, poškodbe pa je imel tudi po glavi.

Kot poroča BBC, so se protestniki zbrali pred pariškimi šolami in želeli dijakom in učiteljem preprečiti vstop, pri čemer so vhode zabarikadirali s smetnjaki in drugimi predmeti. Ni poročil o resnejših poškodbah, čeprav so se po družbenih omrežjih pojavile fotografije spopadov med policisti in protestniki.

Protestniki so nekaj smetnjakov zažgali. Policija je sporočila, da je aretirala le peščico ljudi, proteste pa je označila za nezakonite, saj niso bila izdana potrebna dovoljenja. Protesti so se po poročanju francoskih medijev odvili tudi v Montpelierju na jugu države.

Policija zanika namerno posilstvo

Policija naj bi Thea posilila s policijsko palico, a sama obtožbe zanika. Policija je po preiskavi sporočila, da ni dovolj dokazov, da je bil napad policista na aretiranega namerno posilstvo. Tožilstvo je enega policista obtožilo posilstva, tri pa napada. Vsi štirje policisti so začasno suspendirani. Theo je po napadu dejal, da so ga policisti tudi žalili na rasni osnovi, ga pljunili in ga udarjali v spolovila.

B. V.