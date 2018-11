Pariz: S solzivcem in vodnimi topovi nad protestnike proti dražjemu gorivu

V prestolnici na ulicah 3.000 policistov

24. november 2018 ob 12:46,

zadnji poseg: 24. november 2018 ob 18:15

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

V Franciji se drugi konec tedna zapovrstjo nadaljujejo množični protesti proti dvigovanju cen goriva. V Parizu je policija posredovala s solzivcem in vodnimi topovi.

Na Elizejskih poljanah se je zbralo nekaj tisoč protestnikov, ki so med petjem francoske himne predsednika Emmanuela Macrona pozivali k odstopu. Policija jim je preprečila pohod proti predsedniški Elizejski palači.

Mestne oblasti so na ulice poslale 3.000 policistov, saj poleg protestov sočasno poteka shod proti spolnemu nasilju ter več športnih dogodkov. Policija svari, da pričakujejo, da se bodo med protestnike pomešali tudi pripadniki oboroženih tolp z obrobja mesta.

Po podatkih francoskega notranjega ministrstva so danes v Franciji zaradi protestov aretirali 35 ljudi, od tega 18 v Parizu. Osem ljudi je bilo ranjenih, med njimi dva policista. Minulo soboto je bilo število ranjenih 106.

Drugi protestni val

Gre za "drugi del" protestov iz prejšnjega konca tedna, navajajo organizatorji, ki v Parizu pričakujejo 30.000 ljudi. Prejšnjo soboto se je na 2.000 shodih po Franciji zbralo kar 288.000 ljudi v rumenih jopičih, ki so zahtevali konec dražitev goriva in svoj gnev uperili tudi proti predsedniku Macronu.

Dva protestnika sta umrla, najmanj 606 ljudi je bilo ranjenih, navaja notranje ministrstvo. Protesti rumenih jopičev so se razširili tudi na druga francoska ozemlja, denimo na otok Reunion v Indijskem oceanu, kjer so sežigali vozila.

Macron na drugi strani pravi, da je dvig cen goriva potreben, da ljudje prenehajo uporabljati fosilna goriva, prav tako njegova vlada dviguje davek na izpust ogljikovodika. Vlada je v sklopu te spodbude napovedala več ukrepov za pomoč revnejšim družinam pri plačilu stroškov za energijo in prevoz, ki so jih za pomiritev strasti pred napovedanimi protesti še okrepili, a neuspešno.

Cene goriva ostajajo visoke

Cene goriva v Franciji kljub majhni pocenitvi po protestih ostajajo na zgodovinsko visoki ravni. Cena za liter dizla v povprečju znaša 1,48 evra. V zadnjih 12 mesecih se je cena dizelskega goriva podražila za 23 odstotkov.

Sočasno je Macronova vlada letos dvignila davek na izpust ogljikovodika za 7,6 centa na liter dizla in 3,9 centa na liter bencina kot del kampanje za čistejša vozila in goriva. S 1. januarjem 2019 nameravajo davek dodatno povišati za 6,5 centa za dizel in 2,9 centa za bencin.

J. R., K. S.