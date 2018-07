Pariz: Tradicionalna parada ob obletnici začetka francoske revolucije

V paradi so sodelovali tudi tuji vojaki

14. julij 2018 ob 18:21

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V Parizu so se z vojaško parado spomnili padca trdnjave Bastilja leta 1789 in začetka francoske revolucije. Sodelovalo je 4.290 vojakov, 220 vozil, 250 konj, 64 reaktivnih letal in 30 helikopterjev.

Tematika letošnjega državnega praznika je bila "bratstvo v orožju", zato so v paradi med drugim sodelovali tudi španski žandarji, belgijska oklepna vozila in vojaško transportno letalo nemške obrambne flote Airbus A400M, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prireditev si je na Elizejskih poljanah ogledalo več tisoč ljudi, med njimi večinoma turisti. Obiskovalci so med parado mahali s francoskimi zastavicami, ki jim jih je razdelila francoska vojska.

Dogodka se je udeležil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, kot častna gosta pa sta ga spremljala singapurski premier Hsien Loong in japonski zunanji minister Taro Kono.

Nekaj zapletov

Letošnja parada sicer ni minila brez zapletov. Reaktivna letala, ki so preletela prestolnico, bi morala za seboj pustiti sledi modre, bele in rdeče barve v zaporedju francoske zastave, eno izmed njih pa je namesto modre za seboj pustilo rdečo sled. Poleg tega se je med parado pripetila nesreča dveh žandarjev na motorjih.

Parada je potekala tudi v pričakovanju finalne tekme letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu v Rusiji, na kateri se bosta v nedeljo za naslov svetovnega prvaka pomerili Francija in Hrvaška. Na ulicah Francije bo zato v nedeljo poostren nadzor, za red pa bo po vsej državi skrbelo 110.000 pripadnikov varnostnih sil.

Francija je po terorističnem napadu na državni praznik leta 2016 v Nici, ko je voznik tovornjaka zapeljal v množico in pri tem ubil 86 ljudi, uvedla stroge varnostne ukrepe za dogodke na prostem.

B. V.