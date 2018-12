Pariz: Vodni topovi in požigi med spopadi protestnikov s policijo

Okrepljeno varovanje v prestolnici

8. december 2018 ob 11:02,

zadnji poseg: 8. december 2018 ob 16:55

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V Parizu se na protestih rumenih jopičev kljub močno okrepljenemu varovanju pojavljajo izgredi. Protestov rumenih jopičev, ki so jih sprožile visoke cene goriva, se po vsej Franciji skupno udeležuje 31.000 ljudi.

V francoski prestolnici so izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. Protestniki na ulicah gradijo barikade. Policija je posredovala s solzivcem in vodnimi topovi. Ranjenih je najmanj 30 ljudi. "Klečali smo pred njimi, oni pa so nas škropili s solzivcem. Povem vam, nocoj bo počilo," je za Reuters dejal 21-letni Yanis Areg.

Na ulicah francoske prestolnice se je zbralo okoli 8.000 protestnikov, oblasti pa so na ulice poslale 8.000 policistov, nekatere med njimi na konjih. Protestniki in policisti igrajo "igro mačke z mišjo" – protestniki se s strogo varovanih Elizejskih poljan pomikajo v ločene smeri in na svoji poti zažigajo avtomobile, koše za smeti in rolete na oknih.

Reuters poroča, da je nasilja sicer še vedno manj kot pred tednom dni, ko so protestniki zažgali 112 avtomobilov in ropali trgovine v najhujših izgredih po letu 1968. Policisti so do zdaj preiskali okoli 600 ljudi in jih aretirali več kot 500, ki so s seboj nosili hladno orožje, kot so železne palice, kiji za bejzbol in kladiva.

Slovensko veleposlaništvo v Parizu je izdalo opozorilo, v katerem slovenskim državljanom svetuje previdnost pri potovanju v določene dele države. Zaradi protestov se pojavljajo cestne zapore, izredno previdnost pa svetujejo zlasti zaradi možnosti izbruha nasilja.



Premier želi nadaljevati dialog

Podzemna železnica v središču Pariza je zaprta, prav tako so zaprte številne trgovine, izložbe pa so zaščitili z barikadami. Tudi številne pariške znamenitosti, med njimi Eifflov stolp, opera in več muzejev, vključno z Louvrom, bodo danes zaprti.

"Storili bomo vse, da bomo zagotovili dan brez nasilja in nadaljevali dialog, ki smo ga začeli ta teden," je za francosko televizijo dejal premier Edouard Philippe.

"Zdraharji so učinkoviti le, če se skrijejo med rumene jopiče. Nasilje ni rešitev, čas je za pogovor," je notranji minister Christophe Castaner protestnike pozval, naj se ne združujejo s "huligani".

V primerjavi s številom protestnikov pred tednom dni, ko so jih po vsej Franciji našteli več kot 100.000, so današnje številke precej manjše, je pa višje število aretiranih – pred tednom dni so jih prijeli 412, danes samo v Parizu več kot 500.

Umik trošarin protestnikov ni zadovoljil

Protesti t. i. rumenih jopičev, ki so iz protestov proti visokim cenam goriva prerasli v splošne proteste proti predsedniku države Emmanuelu Macronu in francoski vladi, potekajo po vsej Franciji. Organizatorji protestov so odhod na ulice napovedali kljub odločitvi vlade, da trošarin na gorivo v letu 2019 ne bodo dvignili.

Protesti tudi v Belgiji in na Nizozemskem

Po zgledu protestov v Franciji so protesti rumenih jopičev potekali tudi v sosednji Belgiji. V Bruslju je okoli 500 ljudi krenilo proti t. i. evropski četrti, kjer so glavne institucije Evropske unije, kjer pa so naleteli na policijsko zaporo. Da bi preprečili morebitne izgrede, je namreč policija preventivno zaprla četrt tako za pešce kot vozila in na območju postavila barikade.

Policija je prijela 100 ljudi, bilo je nekaj osamljenih primerih spopadov rumenih jopičev s policijo, protestniki so na policijo metali steklenice, policija pa je odgovorila s solzivcem.

Protesti rumenih jopičev so tudi na Nizozemskem, kjer so protesti namenjeni vedno večjemu razkoraku med revnimi in bogatimi. Več sto protestnikov tudi zahteva odstop nizozemske vlade pod vodstvom desnega, liberalnega premierja Marka Rutteja, izstop države iz Evropske unije, znižanje starostne meje za upokojitev ter spremembo okoljevarstvenih ukrepov.

V pristaniškem mestu Rotterdam se je zbralo okoli 200 protestnikov. V Haagu je policija preventivno zaprla območje okoli sedeža vlade. Protesti so napovedani tudi za Maastricht, Eindhoven in Groningen. Rutte je v petek pokazal razumevanje za napovedane demonstracije in sporočil, da je vlada pripravljena na dialog s protestniki.

K. S., J. R.