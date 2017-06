Parlamentarne volitve na Kosovu: zaenkrat rekordno nizka volilna udeležba

1,9 milijona volivcev izbira novo vlado

11. junij 2017 ob 11:52,

zadnji poseg: 11. junij 2017 ob 17:57

Priština - MMC RTV SLO

Na Kosovu potekajo tretje parlamentarne volitve od razglasitve samostojne države leta 2008. Do 15. ure je glasovalo 27,6 odstotka volivcev, kar je rekordno nizka udeležba. Pred tremi leti je do takrat glasovalo 42 odstotkov volivcev.

Tokratne volitve so predčasne in posledica nedavno izglasovane nezaupnice vladi Ise Mustafe.

Volišča v 38 kosovskih občinah bodo odprta od 7. do 19. ure. Prvi izidi volitev naj bi bili znani nekaj ur po zaprtju volišč. Do glasovanja je upravičenih 1,9 milijona volivcev, od katerih skoraj polovica milijona živi na tujem.

Nova vlada se bo spopadla s 30-odstotno stopnjo nezaposlenosti, obubožanim gospodarstvom in krepitvijo odnosov s sosednjo Srbijo, kar je pred začetkom pridružitvenih pogajanj z Evropsko unijo predpogoj za obe državi.

Skupno bo na volitvah nastopilo 26 strank, zavezništev in državljanskih skupin. Največ glasov naj bi po javnomnenjskih raziskavah dobilo zavezništvo med Demokratsko stranko Kosova (PDK) sedanjega predsednika parlamenta Kadrija Veselija in dvema večjima opozicijskima strankama – Zavezništvom za prihodnost (AAK) nekdanjega kosovskega premierja in haaškega obtoženca Ramusha Haradinaja in stranko Nisma (Pobuda) pod vodstvom Fatmirja Limaja.

"Nič se ne bo spremenilo"

"Nič se ne bo spremenilo. Ne glede na to, kdo bo prišel na oblast, bomo še naprej revni in brez prihodnosti," je po oddaji glasovnice v Prištini povedal 28-letni volivec.

Po napovedih naj bi zavezništvo dobilo okoli 30 odstotkov glasov. Haradinaj velja za najverjetnejšega novega kosovskega premierja. Zmaga Haradinaja bi sicer predvidoma zapletla odnos s Srbijo, ki je zanj zaradi vojnih zločinov izdala aretacijski nalog.

Za drugo mesto se bosta predvidoma spopadli doslej največja opozicijska stranka, nacionalistična Vetevendosje (Samoopredelitev), ki se zavzema za skupno državo vseh Albancev, in Demokratska liga Kosova (LDK) dosedanjega premierja Isa Mustafe.

Obljube gospodarske rasti

V predvolilni kampanji so akterji obljubljali do osemodstotno gospodarsko rast in povišanje plač v javnem sektorju. "Obljube v gospodarstvu se brez tujih naložb ne morejo uresničiti," ob tem opozarja analitik Imer Mushkolaj in dodaja, da sta nezaposlenost in revščina največji težavi kosovske regije.

Nova vlada bo primorana nekaj ukreniti tudi glede razmejitve s Črno goro, kar je zadnji pogoj Evropske unije pred umikom vizumov za kosovske državljane.

V kosovskem parlamentu je 120 poslanskih mest, od katerih jih je 20 rezerviranih za pripadnike manjšin. Srbska manjšina, ki je največja manjšina na Kosovu, ima v kuvendiju deset poslanskih mandatov. Na tokratnih volitvah srbska manjšina nastopa s šestimi volilnimi listami.

J. R., K. T.