Partnerica strelca iz Las Vegasa je dejala, da ni vedela za njegove načrte

Najhujši pokol v sodobni ameriški zgodovini

5. oktober 2017 ob 07:43

Las Vegas - MMC RTV SLO

Marilou Danley, partnerica Stephena Paddocka, ki je v nedeljo v Las Vegasu ubil 58 ljudi, je dejala, da ni imela pojma, kaj je njen "prijazni, skrbeči, tihi" partner načrtoval.

Potem ko se je v sredo prostovoljno vrnila s počitnic na Filipinih, je Marilou Danley, sicer avstralska državljanka, v pogovoru z Zveznim preiskovalnim uradom (FBI) izrazila šokiranosti nad "grozovitim, neopisljivim nasilnim dejanjem" Paddocka, poroča BBC.

Paddock "ni nikoli ničesar rekel ali storil", da bi lahko to razumela kot opozorilo, kaj se bo zgodilo, je sporočila v izjavi. Ameriške oblasti so v kontakt z Marilou Danley stopile kmalu po streljanju. Kot je dejala, jo je presenetil in ji kupil letalsko karto, da je lahko obiskala svojo družino.

Medtem ko je bila na Filipinih, ji je nakazal 100.000 dolarjev za nakup hiše. Dejala je, da se je bala, da je to pomenilo, da jo želi zapustiti, in da ni niti pomislila, da načrtuje nasilje zoper kogar koli. Njena sestra je pred tem za avstralski medij 7News dejala, da je bila Marilou Danley "poslana stran, da se ne bi vmešavala v njegove načrte".

Neznani motivi

Policija je sicer sporočila, da je Stephen Paddock morda živel "skrivno življenje". Kot so dejali, je morda načrtoval beg namesto samomora, a več podrobnosti niso podali, poroča BBC. Policija je v njegovem avtomobilu v hotelu našla eksploziv in 1.600 nabojev. Njegovi motivi za zločin, najhujši strelski pokol v sodobni zgodovini ZDA, niso znani, prav tako ni znano, ali je imel pomočnike. FBI je sporočil, da še niso ugovotili kakršne koli povezave s teroristi.

Tudi strelčev brat Eric Paddock ne ve, kaj je brata prignalo tako daleč, saj da ni imel nobene ideologije ali političnih prepričanj. Zanimalo naj bi ga le lepo življenje z denarjem, ki ga je prislužil z nepremičninami in igrami na srečo.

B. V.