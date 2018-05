Pašinjan začasno prekinil proteste po Armeniji

Erevan ohromili protesti

2. maj 2018 ob 09:33,

zadnji poseg: 2. maj 2018 ob 19:53

Erevan - MMC RTV SLO, STA

Potem ko so armensko glavno mesto ohromili množični protesti, je vodja opozicije Nikol Pašinjan proteste začasno prekinil, saj je vladajoča Republikanska stranka nakazala, da bi podprla njegov namen postati začasni premier.

Kot je dejal Pašinjan, so glede strankinega stališča potrebna dodatna pojasnila, a da so protesti za en dan prekinjeni, poroča BBC. Republikanska stranka je sicer v torek v parlamentu preprečila, da bi Pašinjan postal premier.

V svojem sporočilu v sredo stranka sicer ni izrecno omenila Pašinjana, je pa sporočila, da bi podprla kandidata, ki bi ga predlagala tretjina poslancev in poslank na glasovanju naslednji teden. Ob tem ne bo predlagala svojega kandidata. Pašinjan tako ostaja edini kandidat.

"Problem je tako rekoč rešen," je desettisočim podpornikom, zbranim v Erevanu, dejal Pašinjan. "Vse frakcije so dejale, da bodo podprle mojo kandidaturo ... Začasno prekinjamo proteste. Odpočili si bomo," je dejal.

Predtem se je na ulicah Erevana zbralo več deset tisoč ljudi, množice protestnikov so vihtele armenske zastave, piskale na vuvuzele in vzklikale "Svobodna, neodvisna Armenija".

Zapore cest, oviran promet

Protestniki z avtomobili in tovornjaki so blokirali najpomembnejše ulice in vhode v vladne stavbe, podzemna železnica ni vozila, ovire so bile postavljene tudi pred mejnimi prehodi, protestom so se pridružili tudi učitelji, dijaki in študenti ter zaposleni na letališču. Številne trgovine so zaprte.

Turisti, ki so želeli zapustiti Erevan, so morali do letališča peš s prtljago, saj je bila zaprta tudi cesta do letališča. Protesti so potekali tudi v drugem največjem armenskem mestu, Gjumriju.

Demonstranti so napovedovali, da bodo na ulicah ostali, dokler vladajoče elite ne bodo odšle z oblasti in bo Pašinjan izvoljen za premierja.

Armenci že več tednov množično protestirajo proti korupciji in nepotizmu v državnem vrhu. Zaradi protestov je po le 11 dneh na premierskem stolčku odstopil 63-letni Serž Sargsjan. Ta je predtem odslužil dva zaporedna predsedniška mandata, Armenci pa mu očitajo, da se oklepa vodilnega položaja.

Poziv k državljanski nepokorščini

Edini kandidat za Sargsjanovega naslednika je bil 42-letni Pašinjan, ki pa v torek ni dobil dovolj glasov za izvolitev. Vladajoča Republikanska stranka trdi, da je njegov politični program premalo pregleden.

Pašinjana je podprlo 45 poslancev, 55 jih je bilo proti. Za izvolitev za predsednika vlade bi moral v parlamentu dobiti podporo 53 poslancev.

Vodja opozicije Pašinjan je zato po glasovanju pozval k državljanski nepokorščini in novim protestom. Obljubil je "politični cunami", če bo republikanska stranka "ljudem ukradla zmago".

"Če vsi sodelujemo v popolni državljanski nepokorščini, bo to popolna zmaga za armensko ljudstvo. Naš boj je nenasilen. To je miroljubna državljanska nepokorščina," je dejal Pašinjan. Pozneje je na družbenih omrežjih protestnike pozval, naj sprostijo pot do letališča, medtem ko so drugi opozicijski politiki protestnike prosili, naj ne ovirajo reševalnih, gasilskih in policijskih vozil na nujnih vožnjah.

Armenski predsednik Armen Sarkisjan je zaradi zadnjih dogajanj pozval na pogajanja še ta teden, da bi rešili politično krizo, iz parlamenta pa so sporočili, da bodo 8. maja še enkrat glasovali o kandidatih za premierja.

