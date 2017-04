Peking ponuja denarne nagrade za informacije o tujih vohunih

Višina nagrade je odvisna od uporabnosti posredovanih informacij

10. april 2017 ob 12:12

Peking - MMC RTV SLO/Reuters

Mestne oblasti so prebivalcem Pekinga ponudile med 10.000 in 500.000 jeni (1.350 in 68.000 evri) denarne nagrade za informacije o tujem vohunjenju.

Pekinški urad za državno varnost je prebivalcem za informacije v zvezi s tujimi vohuni ponudil gotovinske denarne nagrade, da bi javnost spodbudil "k počasni gradnji velikega železnega zidu v boju proti zlu in varovanju pred vohuni", poroča BBC.

Informacije lahko prebivalci podajo po posebni telefonski liniji, v živo ali po pošti. Višina denarne nagrade je po poročanju kitajskih medijev določena glede na uporabnost informacij pri preprečevanju vohunjenja ali razkrivanju posameznih primerov.

Že lani so mestne oblasti začele kampanjo ozaveščanja, v kateri lokalno prebivalstvo prek lokalnih medijev svarijo pred vohuni, objavljajo redke podrobnosti razkritih vohunskih primerov in celo opozarjajo na možnost zapeljevanja v romantična razmerja, da bi vohuni pridobili potrebne informacije.

Vohunsko delovanje, ki ga prebivalci lahko prijavijo, sta na primer delo z zaposlenimi v državnih organizacijah z namenom škodovati državnim interesom ali odkup državnih skrivnosti.



Predsednikovi ukrepi

Kitajski predsednik Ši Džinping je ob prevzemu funkcije leta 2013 uvedel nekaj zakonskih sprememb in kampanj, da bi kitajsko državno varnost obranil pred domačimi in tujimi grožnjami. Nagrade za lokalno prebivalstvo so pogosta vladna metoda zagotavljanja varnosti, tako so na primer v severozahodni pokrajini Sinkjang razpisane denarne nagrade za informacije o terorističnih grožnjah.

J. R.