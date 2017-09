Peking je pripravljen podpreti sankcije proti Severni Koreji

Ruski predsednik poudarja nujnost dialoga

7. september 2017 ob 11:29

Peking/Seul - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Kitajska je sporočila, da je v Varnostnem svetu Združenih narodov pripravljena podpreti nadaljnje ukrepe proti Severni Koreji. Južnokorejski predsednik poudarja: Na Korejskem polotoku ne bo vojne.

"Glede na novo dogajanje na Korejskem polotoku se Kitajska strinja, da bi se moral VS ZN dodatno odzvati s sprejetjem potrebnih ukrepov," je bil na novinarski konferenci v Pekingu jasen kitajski zunanji minister Vang Ji. Dodal je, da Kitajska vztraja pri stališču, da so lahko sankcije in pritisk le polovica rešitve, medtem ko morajo drugo polovico predstavljati "dialog in pogajanja".

ZDA pritiskajo na Varnostni svet, naj uvede embargo na nafto, prepove izvoz severnokorejskega tekstila in zaposlovanje Severnih Korejcev v tujini ter zamrzne premoženje severnokorejskega voditelja Kima Džonga Una. To je zapisano v osnutku resolucije.

Severna Koreja je v odzivu na napoved o novih sankcijah danes sporočila, da se bo ostro odzvala na ameriški pritisk po novih sankcijah. "Na barbarsko spletkarjenje glede sankcij in pritisk ZDA bomo odgovorili z močnimi povračilnimi ukrepi," je v izjavi na gospodarskem forumu na vzhodu Rusije zapisala severnokorejska delegacija, v njej pa obtožila tudi Južno Korejo in Japonsko, da izrabljata gospodarski forum za "umazano politiko."

"Na Korejskem polotoku ne bo vojne, prav tako ne v širši regiji. To lahko rečem z gotovostjo, zato je to čas za naložbe v Rusiji, na Daljnem vzhodu, Kitajskem in Koreji," je med plenarnim zasedanjem na forumu danes dejal južnokorejski predsednik Mun Dže In in znova poudaril, da želijo s sankcijami pritisniti na Pjongjang, da bi kritične razmere razrešili mirno.

Kitajska kot glavna diplomatska zaveznica in gospodarska partnerica Severne Koreje,- medsebojna trgovina predstavlja 92 odstotkov vse severnokorejske menjave -, igra ključno vlogo pri razreševanju zelo zaostrenega položaja, ki je nastal po najnovejših jedrskih poskusih, s katerimi Pjongjang preizkuša potrpežljivost mednarodne skupnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je Peking pozval, naj obrzda svojo sosedo, ki kljub sankcijam Varnostnega sveta in mednarodna obsodbam še naprej razvija jedrski program.

Seul še naprej namešča THAAD

Medtem Južna Koreja še naprej namešča štiri mobilna izstrelišča protiraketnega obrambnega sistema THAAD na nekdanjem golfišču. Kot poroča Reuters, je skupina 300 državljanov z zaporo protestirala proti namestitvi delov sistema, pri čemer je prišlo do spopadov z 8.000 vojaki, kolikor so jih oblasti poslale na prizorišče. Ranjenih je bilo 30 ljudi. "Res je smola, da so bili nekateri ranjeni, toda bilo je neizogibna odločitev, da bi zavarovali življenja ljudi v tej situaciji, ko so razmere zaradi nedavnih jedrskih testov Severne Koreje zaostrene," je dejal južnokorejski notranji minister Kim Bu Kjum. Kitajske oblasti so v odzivu na nadaljevanje nameščanja sistema sporočile, da znova pozivajo ZDA in Južno Korejo, naj ne nameščajo več in naj odstranijo postavljene dele sistema.

Med najglasnejšimi zagovornicami ostrejšega ukrepanja proti režimu v Pjongjangu je - poleg Južne Koreje in ZDA - Japonska. Japonski premier Šinzo Abe je danes ob obisku v Rusiji mednarodno skupnost znova pozval, da se mora poenotiti in da mora Severno Korejo z "največjim mogočim pritiskom" prisiliti k spoštovanju vseh resolucij VS ZN in opustitvi jedrskega in raketnega programa. Abe se je v Vladivostoku srečal z južnokorejskim predsednikom Mun Dže Inom, s katerim sta se strinjala, da je treba prepričati Kitajsko in Rusijo, da čim bolj prekineta dobavo nafte Severni Koreji.

O novih sankcijah proti Pjongjangu bodo danes razpravljali tudi zunanji in obrambni ministri Evropske unije.

K. T.